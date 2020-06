Nacho Vegas critica la doble moral de artistas españoles en el #BlackOutTuesday

El músico Nacho Vegas ha criticado en su perfil de Twitter la doble moral de artistas que se adhirieron a la campaña #BlackOutTuesday para denunciar la brutalidad policial en EE.UU. contra los negros pero que rehusaron promover campañas "para visibilizar el racismo institucional" en España.

"'No sé, no es nuestra lucha', me decían unos. 'Es que va a parecer que lo hacemos aprovechando nuestra proyección pública' (¡pues claro, joder, es eso!, pensaba yo), decían otros", ha denunciado en un largo hilo de mensajes en el que carga también contra el ministro de Interior: "Mira que eres Grande, Marlaska. Y Racista también".

Su reacción, cuenta él mismo, se produce después de descubrir hace unos días "un montón de publicaciones en negro" y el propósito del #BlackOutTuesday, "una campaña estupenda", indica, antes de lamentar la desigual respuesta cuando se trata de denunciar un problema español.

"No sé si es imperialismo yanki o nuestra propia incapacidad para ver lo que tenemos debajo de nuestras malditas narices", protesta, "porque algunos de los nombres que se sumaron a aquello habían rehusado denunciar algo tan aberrante como la existencia de los CIE, los maltratos, las muertes, las condiciones infrahumanas de intern@s, la opacidad de esas cárceles".

Es tras celebrar que "gracias a Podemos al menos se ha aprobado en España el IMV (Ingreso Mínimo Vital) para gente en situación de vulnerabilidad", cuando Vegas arremete contra el titular de Interior.

"Pero por supuesto, no para migrantes irregulares; esos son gente ilegal, por Dios. Y a los regulares sí, pero sin pasarse. Mira que eres Grande, Marlaska. Y Racista también", repone indignado.

Para el músico, esa exclusión está relacionada con la abstención de VOX en el Congreso a la aprobación del IMV, lo que le da pie para un último ataque contra la formación ultraconservadora.

"El día que un rayo parta a esos fascistas de mierda igual sí que somos un poco, solo un poco, un país menos racista. De momento, las pantallitas negras parecen bastar", concluye.