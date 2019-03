Najwa Nimri y Mala Rodríguez, la unión de dos mujeres "que saltaron al vacío"

Solo "media hora" necesitó FOX para agotar el concierto único que cierra definitivamente y de manera especial "VIS a VIS" y que reunirá mañana, a las puertas del 8M, a dos viejas conocidas e iconos de fortaleza femenina: Najwa Nimri (Zulema durante las cuatro temporadas de la serie) y Mala Rodríguez.

"Las dos somos buscadoras de oro", suscribe a Efe esta última, al llamar la atención sobre su carácter autodidacta y osado, que llevó a su ahora compañera a debutar en el cine dándolo todo y sin formación con "Salto al vacío" (1995). "Yo también he sido siempre una atrevida, de no tener ni idea de hacer nada, pero de lanzarme a hacer mucho; en ese sentido, igualmente he hecho mis saltos al vacío", añade.

El Teatro Barceló de Madrid las recibirá a las dos en un "tête-à-tête" musical irrepetible que superó todas las expectativas: el aforo se agotó "en dos horas" según el canal, "media hora" según la cantante navarra de origen libanés.

"Nos están tanteando para repetir la experiencia desde otros lados, pero no nos lo planteamos de manera monetaria, si no es espontáneamente", afirma Nimri (Pamplona, 1972) sobre un proyecto que nació pequeño pero que se ha llenado de "presión" ante este clamor.

Está previsto que ambas interactúen sobre el escenario en un espectáculo con un hilo argumental claro a las puertas del 8M: "El espíritu con el que hemos defendido las cosas e insuflar esa fuerza que une al personaje de Zulema y los mensajes de las canciones de Mala Rodríguez", apunta.

Viejas conocidas desde que una era adolescente y la otra apenas había estrenado la veintena, la artista nacida como María Rodríguez (Jerez de la Frontera, 1979) describe como "muy fácil" el trabajo conjunto de preparación del concierto.

"Ella lo tiene todo tan claro... Es muy intuitiva, no es de las que lo tienen todo estudiado, sino que se guía por el instinto y las sensaciones y eso me gusta de ella", afirma esta reina del hip hop español que recibió la invitación al proyecto en una llamada directa de la propia Nimri para tantearla a instancias de FOX.

De aquella conversación, recuerda que le dijo: "Está Saray, Tere, Sole... ¡Solo nos falta La Mala!", rememora la andaluza, tan seguidora de la serie que por un momento pensó que la llamaba la propia Zulema.

Rodríguez llegó a protagonizar un cameo en los episodios finales de la serie y compuso una tema para la banda sonora con la que se siente especialmente conectada, "Agnus dei".

"La búsqueda de esa libertad me inspira mucho, el imaginarte encerrado o atrapado, algo común para tantos seres en este planeta, y cantarlo dentro de una obra que está viva y que respira sola es un regalo", señala la artista, que no publica nuevo álbum desde "Brujas" (2013).

En el caso de Nimri, lleva un año especialmente bueno en lo audiovisual, con la película a las órdenes de Carlos Vermú "Quién te cantará", que le valió una nominación a los últimos Premios Goya, y con el aclamado final de "VIS a VIS". En la actualidad, además, rueda con el mismo equipo otra serie de éxito, "La casa de papel".

"No me da tiempo ni a sentir pena por dejar el personaje de Zulema", afirma al respecto.

Tampoco le ha dejado poco tiempo para lo musical, aunque en la actualidad trabaja en nuevas canciones, luchando por encontrar un cuerpo de unidad a su nuevo proyecto, para el que ha colaborado con Óscar Mulero bajo un prisma más techno y en otra canción con El Guincho.

Asimismo, en la recámara maneja la bala que podría dar continuidad a este encuentro con Mala Rodríguez. "Hay un tema que quiero hacer con ella desde hace tiempo, bastante cómico en realidad, pero hay que encontrar el momento", apunta.

A la espera de esas novedades, se muestran entregadas a la cita conjunta de mañana. "Aunque solo sea por la acogida, para todos esos locos que se han lanzado a comprar las entradas, quiero que la gente se vuelva a casa con el corazón lleno", promete La Mala.