Natalia Menéndez: "El teatro es un espacio para poder decir la verdad"

Desde llevar las luces o asistir en la producción hasta actuar, escribir, dirigir y gestionar, la española Natalia Menéndez lo ha hecho casi todo dentro del mundo del teatro pero, como detesta las etiquetas y su "motor" no se detiene, planea hacer aún más.

Menéndez (Madrid, 1967), que como hija del actor español Juanjo Menéndez y sobrina del director francés Jean-Pierre Miquel tuvo contacto con las tablas desde una edad temprana, ve al teatro como un espacio donde, en un mundo plagado de mentiras, se puede decir la verdad.

"Aquí, en un escenario, se pueden decir cosas que no se pueden decir fuera y es importante que las sigamos diciendo, que no perdamos el norte y que sigamos hablando de nuestros derechos, de nuestras necesidades, de esos respetos a la diferencia", declara en una entrevista con Efe en Montevideo.

La multifacética directora, que estrenará su versión de "El pequeño poni", de Paco Becerra, este septiembre en el teatro uruguayo El Galpón, considera que el arte teatral se perfila hoy como "una herramienta social" que impregna "todo", incluyendo lo político.

De todas formas, Menéndez matiza que, además de con obras que llaman a la reflexión desde lo trágico como "El pequeño poni" -basada en casos de niños acosados en el colegio por su fanatismo por la serie "My little pony"-, debe potenciarse la crítica social desde lo cómico.

"Hay que también, como (el dramaturgo francés) Molière hizo en el Tartufo, potenciar la crítica con el humor. Esa sería una petición que me gustaría realizar a los autores contemporáneos", indicó.

En ese sentido, consultada sobre cómo ve hoy la escena teatral latinoamericana, la gestora y creadora valoró que, si bien es "tan grande" que hablar de todo ello sería muy largo, nota que hay un movimiento de autores jóvenes que quieren acercarse a la realidad.

"En México el teatro documento es fuertísimo porque tienen una realidad durísima que la quieren expresar también con el teatro (...) pasa igual en Colombia con respecto al teatro social. Se está haciendo un teatro diferente, la ficción está ocupando otros lugares y yo creo que hay mucho talento en todas partes", resaltó.

Menéndez opinó asimismo que la Comedia Nacional uruguaya, que dirigió en 2018, le parece "un elenco con muchísima fuerza, que ya ha dicho mucho pero tiene todavía mucho futuro", así como lo tienen los elencos de El Galpón y otros teatros independientes del país.

"Creo que (en Uruguay) se están haciendo bastantes cosas, Marianela Moreno, Sergio Blanco, (Gabriel) Calderón, autores que están citados, que han estado aquí en El Galpón (...) me parece que es maravilloso (lo que hacen) pero también creo mucho en los actores. Para mí Héctor Guido es de los mejores actores del mundo", remarcó.

En cuanto a la importancia de figuras como la de la española nacionalizada uruguaya Margarita Xirgu, cuando se cumplen 50 años de su muerte en Montevideo, la directora indicó que, ella, como muchas otras del ámbito teatral marcó a las mujeres mostrando que es posible "tomar las riendas".

Por otro lado, Menéndez, que dejó la dirección del Festival de Almagro en 2017 tras ocho ediciones porque ya había cumplido su trabajo y quería volver a lo creativo, manifestó que su vuelta a la dirección se dio de manera "natural" y que no descarta volver pero tampoco extraña su etapa en la gestión.

Además, preguntada sobre qué es lo que motiva su inquietud por explorar la creación desde nuevos lugares, la franco-española dijo que la inseguridad le provoca "mucho motor", por lo que no planea asentarse.

"No me voy a asentar, estoy caminando y me divierte, me llena mucho ocuparme de lo que hago tal y como lo hago. Detesto las etiquetas, entonces yo creo que estoy haciendo todo lo posible para que no me etiqueten o que sean tantas que no sirvan", sostuvo entre risas.

En esa línea, si bien cree que mirando atrás en su carrera hubiera actuado más, considera que aún está a tiempo tanto de volver a actuar como de hacer nuevas cosas.

"Quiero volver a las tablas, quiero volver a actuar pero de alguna manera no a cualquier precio ni con cualquier obra ni con cualquier director o directora. Yo se lo voy soltando a directores o directoras que me gustan y ya algo saldrá en algún momento. No tengo ninguna prisa", concluyó.

"El pequeño poni" se estrenará el 7 de septiembre en Montevideo en el marco del 70º aniversario del teatro El Galpón.

