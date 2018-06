La National Gallery de Londres exhibe la "naturaleza poderosa" de Thomas Cole

La National Gallery de Londres ha reunido más de medio centenar de obras del artista estadounidense de origen británico Thomas Cole (1801-1848), en una exposición que "muestra la naturaleza en su forma más poderosa y vulnerable".

La muestra, que podrá visitarse a partir del 11 de junio, incluye 58 obras del pintor, entre ellas "The Oxbow" (1936) o la serie "The Course of Empire" (1834-36), que nunca antes se había exhibido en el Reino Unido.

Según informó la National Gallery, Cole es conocido como "el padre de la pintura de paisaje en Estados Unidos" y su carrera fue "moldeada por sus años de formación trabajando en las fábricas textiles al norte de Manchester" y por su "estudio posterior de los maestros europeos".

Las obras de Cole se expondrán junto a otras de artistas británicos con los que mantuvo relación, entre los que Joseph Mallord William Turner y John Constable fueron los que más le influyeron.

El comisario de la exposición, Christopher Riopelle, afirmó que Cole "no es tan conocido en Reino Unido como en Estados Unidos, donde sus obras son enormemente admiradas".

Para Riopelle, la historia que cuenta esta recopilación supone "una lección fascinante y novedosa sobre el intercambio artístico internacional".

"Un joven emigrado regresa al Reino Unido para aprender sobre la pintura de paisajes europea contemporánea y luego lleva las lecciones a casa donde, casi por si solo, forja la tradición del paisaje estadounidense", explicó.

Con 28 años Cole volvió a Inglaterra, la tierra que le vio nacer y de donde emigró en busca de una vida mejor, junto a su patrón estadounidense Luman Reed para perfeccionar su técnica y ampliar sus horizontes a través de las grandes colecciones europeas.

La exposición estará abierta al público hasta el próximo 7 de octubre.