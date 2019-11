La Nau homenajea al libro de artista y a los movimientos Fluxus y Pop Art

El Centre Cultural La Nau de València reúne obras de artistas de la talla de Andy Warhol, Edward Ruscha, Ulises Carrión, John Baldessari, Chistian Boltanski y Jenny Holzer, de la colección de la Universitat Politècnica de València (UPV), que utilizaron el libro como soporte artístico.

La muestra, titulada "Text [No text] Llibres i Publicacions d'Artista. Col·lecció UPV", que podrá visitarse hasta el 12 de enero, expone 80 publicaciones procedentes del patrimonio de la UPV y se centra en el periodo de los años 60 y 70, cuando se produjo una ruptura en el concepto de libro de artista a través del desarrollo del movimiento Fluxus o del Pop Art.

La exposición está dividida en siete secciones, dependiendo de la utilización o no del texto en las mismas y en función del predominio de la imagen o del lenguaje.

Así, en la primera sección se aborda la parte más histórica, el origen de los artistas y el libro a partir de los años 60 y en el ámbito del nuevo concepto de "fluxus", y continúa con el concepto de Beau Geste Press, editorial creada por el mexicano Felipe Ehrenberg, para dar salida a publicaciones experimentales con medios artesanos.

La muestra presenta también el libro de artista como producto de masas a través del pop, el minimalismo y el arte conceptual, que incluye obras como el desplegable "Every Building on the Sunset Strip" de Edward Ruscha o el "Warhol’s Index (book)".

El cuarto apartado pone el foco en la geometría y el diseño y la ausencia de texto con obras de Bruno Munari y Sol Lewitt, y hay un espacio también dedicado a la fotografía y la estrategia del archivo, con artistas que trabajan con la imagen fotográfica desde el punto de vista más próximo al documentalista.

Las dos últimas secciones se centran en artistas que trabajan con el lenguaje, que utilizan el texto para hacer su obra, y en la experimentación poética, poesía visual y poesía concreta, donde predomina la obra de relevantes artistas latinoamericanos como Edgardo Antonio Vigo o Guillermo Deisler.

La exposición ha sido presentada este martes por el vicerrector de Cultura y Deporte de la Universitat de València (UV), Antonio Ariño, el vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Luis Cueto, y el comisario de la exposición, Antonio Alcaraz.

Ariño ha calificado que el libro como obra es "generativo", ya que históricamente ha sufrido numerosas "metamorfósis", mientras que para José Luis Cueto, vicerrector de la UPV, se trata de una "tecnología social extraordinaria".

Por su parte, el comisario de la exposición, Antonio Alcaraz, ha destacado el carácter "internacional" de esta propuesta expositiva reúne a artistas plásticos que no solo utilizaron el libro para difundir su obra, sino también para innovar en el concepto y en su arquitectura.

Además, el comisario ha indicado que, al tratarse de libros, no se han podido mostrar todas sus páginas y se ha utilizado el vídeo para ampliar la información.

Por su parte, José Luis Cueto, vicerrector de la UPV, ha destacado que esta colección es "una brújula de lo que ha sido el arte contemporáneo", y ha reivindicado la importancia de las universidades en la conservación del patrimonio cultural, que contrasta, ha lamentado, con la falta de recompensa en los presupuestos que se les asignan.