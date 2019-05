"Necesitamos tu voto", una comedia sobre la ambición política de la "reina" Lamy

Alexandra Lamy, protagonista de las comedias más taquilleras de Francia, siempre coloca en el centro de sus películas los temas más insólitos, y se ríe de todos ellos; hoy, la "reina" pone en solfa la ambición y el cinismo de la política: "La realidad es mucho peor", dice entre risas en una charla con Efe.

La actriz francesa visita Madrid para promocionar el estreno, mañana, de la película "Necesitamos tu voto", una sátira del proceso electoral francés desde que los candidatos de un mismo partido se miden en primarias hasta llegar a las presidenciales. Un ejercicio de cinismo que Lamy, con una sonrisa, asegura que es "mucho más suave que la realidad".

Lo sabe porque el director, Mathieu Sapin, que debuta con esta cinta -de la que también es guionista-, es un historietista muy conocido, amigo de Francois Hollande, al que dedicó varios cómics electorales después de seguirle durante cinco años, y le invitó al estreno: "el propio expresidente de la República nos dijo que es mucho peor. Eso sí nos deprimió mucho", se ríe Lamy.

De hecho, cuenta que, cuando la estrenaron el año pasado, una política francesa hizo "exactamente lo mismo que Agnès, cambió de chaqueta, y eso que antes lo había criticado. (Los políticos) son personas extremadamente ambiciosas y cínicas", considera.

Y ese es, en su opinión, el tema central de la cinta, la ambición; "valores no sabemos si tienen, pero sí que quieren llegar a su objetivo, que es triunfar".

Ella es Agnès Karadzic (su apellido tampoco se libra de los chistes), la directora de comunicación de una política poco brillante que contrata por casualidad a un asesor políglota con varios doctorados (Finnegan Oldfield) que, según confiesa, no sabe hacer nada.

Destaca y valora que Sapin haya "dibujado" a una mujer dispuesta a todo; "es interesante -considera- porque esto le convierte en malvada directamente, pero no se dice lo mismo de los hombres".

Le gusta del director que "tiene una mirada diferente, aunque no conoce para nada la técnica".

"Pero sabe lo que quiere; hizo un story-board y nos mostraba cómo quería los planos: ponte así, y ya está. También el cómic debe ser muy preciso, así que en eso coincide con el cine. Y a los políticos los conoce muy muy bien", remata.

Protagonista de comedias que han sobrepasado los dos millones de espectadores, como "Vuelta a casa de mi madre" (2016), "Vincent" (2016) o "Historias de una indecisa", Lamy lleva veinte años encandilando a la audiencia francesa desde "Un gars, une fille" ("Un chico, una chica"), serie de France 2 que compartía con el que fue su marido, el oscarizado actor Jean Dujardin.

"Fue como una escuela para mí", recuerda, de la que aprendió entre otras cosas que "la comedia no permite debilidades, si no hay un buen ritmo, se acabó. He hecho mucha comedia y siempre que estreno una, tengo miedo, porque es frágil", se confiesa.

Para ella, la comedia es el mejor medio para que "pasen" los mensajes; "por eso se critica tanto, porque es muy dura -señala-, en la comedia todo tiene que funcionar, el guion, los diálogos, los actores, la realización...Y las hay sociales, románticas, ácidas, como ésta sobre política; es más fácil y se puede ir más lejos".

En "Necesitamos tu voto", la actriz francesa comparte cartel con el último "niño bonito" de la cinematografía francesa, el inglés multilingüe Finnegan Oldfield, a quienes acompañan Valerie Karsenti, Giles Cohen o Saadia Bentaïeb.