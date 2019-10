Netflix experimenta con que usuarios puedan variar la velocidad de los vídeos

Netflix está haciendo pruebas para incluir en su plataforma una opción que permita a sus usuarios aumentar o disminuir la velocidad de reproducción de sus videos cuando los vean en sus dispositivos móviles, una posibilidad que ha encontrado ya algunas opiniones en contra en Hollywood.

"Constantemente experimentamos para ayudar a los miembros a disfrutar Netflix", dijo este lunes un portavoz de Netflix a Efe.

"Esta prueba permite variar la velocidad a la que las personas ven los shows desde su dispositivo móvil. Al ser una prueba, es posible que no se convierta en una función permanente de Netflix", añadió.

El portal Android Police adelantó que Netflix está probando esta opción de manera que los usuarios puedan reproducir más lento a una velocidad de 0.5 o 0.75 (respecto a 1, la velocidad normal de la serie o película en cuestión) o también que puedan acelerarlo a un ritmo de 1.25 o 1.5.

Aunque se trata todavía de un test que Netflix no ha incluido en su plataforma de forma definitiva, algunos directores y actores de Hollywood mostraron hoy su oposición a esta posibilidad.

"No, Netflix, no. No me hagáis llamar a cada director o creador de series en la Tierra para luchar contra vosotros en esto", dijo en Twitter Judd Apatow, quien trabajó con el gigante digital en la serie "Love".

"Ahorradme tiempo. Ganaré pero llevará un montón de tiempo. No jodáis con nuestro tiempo. Os damos cosas bonitas. Dejadlas tal y como están destinadas a ser vistas", agregó.

También rechazó la idea el actor Aaron Paul, que recientemente presentó en Netflix "El Camino", una película derivada de la trama de "Breaking Bad".

"De ninguna manera Netflix seguirá adelante con esto. Esto significaría que están tomando control completamente del arte de todos y destruyéndolo. Netflix es mucho mejor que eso. ¿Estoy en lo cierto, Netflix?", dijo en su cuenta de Twitter.

"Honestamente, estoy elogiando a Netflix como compañía. No escuchéis a los medios. Los rumores son una cosa divertida. Amo a Netflix. Siempre lo he hecho. Siempre lo haré. Esto simplemente no puede ser cierto. Eso es todo. De ninguna manera destruirán el arte que tienen en su plataforma. Simple y llanamente", añadió.