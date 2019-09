Nick Cave anuncia un inminente álbum doble con The Bad Seeds, "Ghosteen"

Nick Cave ha anunciado en las últimas horas el lanzamiento sorpresa de un nuevo disco de estudio junto a The Bad Seeds que será doble y que llevará por título "Ghosteen", el cual verá la luz el próximo 4 de octubre.

"Las canciones en el primer álbum son los hijos. Las del segundo son sus padres. Ghosteen es un espíritu migratorio", apunta el breve escrito de su autor recogido en su web oficial, en la que se detalla además que podrá escucharse al completo en Youtube a partir de las diez de la noche del jueves 3 de octubre.

"Ghosteen" fue grabado entre 2018 y 2019 en varias localizaciones: los estudios de grabación Woodshed de Malibú y Nightbird en Los Ángeles, ambos sitos en California (EE.UU.), así como Retreat en Brighton (Reino Unido) y Candybomber en Berlín.

Mezclado por el propio Nick Cave, junto a Lance Powell y Andrew Dominik, su autor se ha encargado también de grabar algunas tomas de piano y sintetizadores junto al resto de los miembros de The Bad Seeds: Warren Ellis, Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos y George Vjestica.

"Skeleton Tree" (2016) fue el último disco que Nick Cave lanzó junto a ellos, en una relación musical que se extiende desde el lanzamiento en 1984 de "From Her to Eternity" y se compone hasta el momento de 16 discos de estudio.

Mucho más hay que retrotraerse para encontrar su última producción como miembro de Grinderman, con los que ha lanzado únicamente dos álbumes, "Grinderman" (2007) y "Grinderman 2" (2010), a pesar de haber insinuado este mismo verano que habrá un tercer trabajo que cierre la trilogía.

También en los últimos meses reveló que no fue él sino la también artista PJ Harvey quien cortó la mítica relación que ambos mantuvieron en los años 90, algo que quedó reflejado en el disco de The Bad Seeds "The Boatman's Call" (1997).