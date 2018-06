Niegan que la defensora de D.Humanos ucraniana visite al cineasta Sentsov en huelga hambre

Las autoridades rusas han negado a la comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Liudmila Denisova, la posibilidad de visitar al cineasta ucraniano Oleg Sentsov, recluido en una prisión en el Ártico ruso y en huelga de hambre desde hace un mes.

"Me he reunido con el director del penal y el jefe del departamento de penitenciarías del distrito autónomo de Yamal-Nenets y me han dicho que no puedo ver a Oleg Sentson bajo ninguna circunstancia", señaló Denisova en un vídeo colgado en su página de Facebook.

"No me han dado ninguna explicación de por qué me niegan el acceso", añade en el vídeo, en el que puede verse a la comisionada delante de la entrada de la cárcel.

Tampoco quisieron ofrecerle una respuesta cuándo preguntó sobre el estado de salud de Sentsov, considerado por Occidente y Ucrania como un preso político.

Antes de había informado de que Denisova se encontraba en el penal esperando una reunión con el administrador.

Según informaron anteriormente varios medios rusos, la defensora de los derechos humanos ucraniana llegó ayer a la ciudad rusa de Salejard, centro administrativo del distrito autónomo de Yamalo-Nénets, situada sobre el círculo polar ártico.

Allí mantuvo negociaciones con autoridades rusas e insistió en su exigencia de visitar al cineasta encarcelado lo antes posible, y no el 22 de junio, la fecha propuesta por Moscú.

Denisova expresó su "total insatisfacción" y exigió viajar inmediatamente al penal de la ciudad de Labytnangi donde se encuentra recluido Sentsov.

El caso del cineasta ucraniano se ha convertido en una patata caliente para el presidente ruso, Vladímir Putin, en vísperas del Mundial de fútbol.

El director de cine cumple una condena de 20 años de prisión tras ser considerado culpable de preparar atentados terroristas en Crimea, la península anexionada por Rusia en 2014.

Está encarcelado en un correccional de alta seguridad llamado "Oso Polar" en esa remota zona del Ártico.

El pasado 14 de mayo se puso en huelga de hambre para reclamar la liberación de todos los presos políticos ucranianos en Rusia, que Kiev calcula en 60 personas.

La familia de Sentsov, en declaraciones a un medio occidental en vísperas del Mundial de fútbol que arrancó ayer en Moscú, aseguró que la salud del cineasta se había deteriorado gravemente debido a la huelga de hambre, y pidió a Putin, su liberación.

El jefe del Kremlin había anunciado que no se plantea intercambiar a Sentsov por el periodista ruso Kirill Vishinski, detenido recientemente en Ucrania por alta traición.

"Son cosas absolutamente diferentes, que no se pueden comparar. Por eso ni nos lo hemos planteado", dijo Putin al contestar a preguntas de ciudadanos durante su tradicional Línea Directa anual.

Vishinski, jefe la agencia rusa RIA Novosti en Ucrania, ha sido acusado por Kiev de cooperar con Rusia en su agresión a ese país.

"Vishinski fue detenido y arrestado por su actividad profesional, por ejercer el periodismo. Esta es la política inaceptable y sin precedentes de las autoridades ucranianas actuales", señaló Putin.