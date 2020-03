Nieves Álvarez, icono de estilo, paraliza sus viajes

Presentadora de televisión, modelo icónica de los noventa y musa de, entre otros, del diseñador francés Stephane Rolland, Nieves Álvarez lleva consigo una agenda repleta de viajes, desfiles y sesiones de fotos con una pauta común: cambios constantes en maquillaje y peluquería, que ahora paraliza ante la crisis sanitaria.

Días después de su paso por las semanas de la moda que cruzan el globo desde Nueva York a París pasando por Milán, el cabello de Nieves Álvarez, y el de cualquier modelo necesita cuidados especiales, y la peluquería, se convierte en un templo de parada obligatoria para sanear la melena tras estas largas jornadas.

La peluquería es, en muchas ocasiones, además un lugar donde cuidar y cambiar la estética del cabello, un templo terapéutico donde regalarse un rato a solas, y así lo vive la presentador de "Flash Moda".

De observar el desfile de Eliee Saab sentada en primera fila junto a Olivia Palermo en París, a recorrer las calles de Milán para acudir a cada una de las citas con la moda de la ciudad italiana, Álvarez ha vivido con intensidad el calendario de la moda de esta última temporada.

Al regresar a Madrid y tras lucir diferentes propuestas de peinado en su cabello, no ha faltado la cita con su peluquería de confianza, la de la célebre Cheska, que antes de que se produjera la alerta sanitaria por coronavirus celebró el cincuenta aniversario de su apertura.

"Ir a la peluquería se ha convertido en un ritual de amistad y cariño, cuando cruzo las puertas del centro me siento como en casa", explicaba Nieves Álvarez.

Para la modelo, el cuidado de su cabello en un salón de belleza se convierte en Álvarez algo terapéutico. "Cuando vas te relajas, y si tienes un mal día consigues salir con una sonrisa".

Y más aún cuando el ritual se mantiene en el tiempo después de tantos años, y la relación entre peluquero y cliente acaba convirtiéndose en "alguien más de tu familia".

Nieves Álvarez reconoce que los cambios capilares se utilizan en "en momentos de nuestras vidas en los que queremos cambiar algo y quizás no nos atrevemos, por lo que acabamos optando por transformarnos el corte o el color del cabello".

Y es que, si algo ha vivido, por su profesión de modelo y su larga trayectoria Nieves Álvarez, son precisamente estos cambios en la estética de su melena, que ha pasado por "looks" extremadamente cortos, melenas largas y también cortes medios.

"En los noventa, al acabar la semana de la moda de Londres pasé de una melena larga a un pelo muy corto, y cuando llegué a Milán para continuar con los desfiles del mes de la moda la gente no podía parar de mirarme", recuerda con una sonrisa.

Ahora, reconoce innovar en sus "looks" de una forma mucho más comedida. "Me sigue gustando cambiar, pero antes me dejaba hacer cortes totalmente radicales", apunta sobre su forma de lucir el cabello actualmente.

"Ahora suelo ser yo la que toma decisiones sobre lo que quiero, pero me dejo aconsejar siempre por los profesionales sobre lo que pueda favorecerme más", apunta.

La madrileña, reconoce no identificarse con un solo tipo de cabello en concreto, y apunta que, aunque es importante cuidar el pelo, "la actitud" también tiene una gran influencia en lucir bien.

"Tener un pelo cuidado es bonito, pero creo que la actitud también hace mucho; tengo muy buen sentido del humor, sé reírme de mi misma, y eso favorece tanto como un buen corte de pelo", cuenta.