"Night School" y "Smallfoot", doble ración de comedia en los cines de EE.UU.

Tiffany Haddish y Kevin Hart al frente de "Night School" y los yetis animados y muy musicales de "Smallfoot" prometen una doble ración de comedia en los estrenos de este fin de semana en Estados Unidos.

Con dos de los actores negros más populares del momento, Tiffany Haddish y Kevin Hart, "Night School" es una cinta cómica dirigida por Malcolm D. Lee ("Girls Trip", 2017).

Un grupo de adultos, entre ellos el personaje de Hart, se ve obligado a acudir a clases nocturnas en una escuela en la que Haddish interpreta a la maestra.

Channing Tatum, Zendaya, LeBron James y Gina Rodríguez prestan sus voces a la película de animación "Smallfoot", que dirigieron Karey Kirkpatrick y Jason Reisig.

Con una ingeniosa vuelta al mito del yeti en una aldea de abominables hombres de las nieves -que en realidad son encantadores y muy juguetones-, todo cambia cuando un día descubren a un ser humano.

Con Halloween ya en el horizonte cercano, "Hell Fest", del realizador Gregory Plotkin ("Paranormal Activity: The Ghost Dimension", 2015), tratará de seducir a los fans del cine de terror.

Amy Forsyth encabeza el reparto coral de una película en la que un asesino trata de dar caza a unos jóvenes en un entorno en el que nadie puede sospechar de sus actos: un parque temático dedicado al mundo y las historias de terror.

Toda una leyenda de Hollywood como Robert Redford se despide de la interpretación con "The Old Man & the Gun", una comedia de David Lowery ("Pete's Dragon", 2016) y en cuyo elenco aparecen también Sissy Spacek y Casey Affleck.

Este largometraje, que se estrenará de manera limitada y que está basado en hechos reales, narra la historia de un famoso ladrón que seguía cometiendo atracos cuando ya se encontraba en la tercera edad.