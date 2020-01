Nopca: "Escribir es encontrar la forma de entrar y salir de mi laberinto"

Hijo de científicos, Jordi Nopca tiene desde muy pequeño el recuerdo de ver a sus progenitores haciendo "reports" en inglés sobre sus respectivos trabajos. Cuando descubrió que también se podían juntar letras para crear ficciones en su lengua materna, se abrió una ventana que no piensa cerrar.

El escritor y periodista del diario Ara habla en una entrevista con Efe sobre su nueva novela, "La teva ombra", con la que ganó en noviembre el primer Premio Proa, que Destino publicará en castellano, pero no rehuye otras cuestiones relacionadas con el oficio.

"Escribes -reflexiona- porque hay algo en tu interior que no está bien ajustado, porque la realidad va por un lado y tu cerebro va por otro, pero ello no significa tampoco que seas infeliz. Sin embargo, en las épocas en las que no escribo estoy física y psicológicamente peor".

En su caso, escribir es como "encontrar la forma de entrar y salir de mi propio laberinto. Llevo una vida normal y después tengo la vida de las historias y los personajes, lo que me da tranquilidad, aunque sufra con ellos y acaben siendo monstruos que me sobrevuelen".

Sobre "La teva ombra" -"En la sombra", en castellano- comenta que ha sido un reto, teniendo en cuenta que su primera novela, "El talent", de 2012, era una suerte de "concatenación de gags" y que luego publicó los relatos de "Puja a casa", premio Documenta, en los que mostraba la Barcelona de la última crisis.

En este caso, y tras seis años de trabajo, ha construido un artefacto literario de más de 500 páginas, protagonizado por dos hermanos, Joan y Pere, en el que, sin olvidar el sentido del humor, tienen su peso la infidelidad y la venganza, entrando el lector en una dimensión en la que "los espejos son fundamentales".

Rememora Nopca que empezó la novela con el hermano pequeño, Pere, de unos 25 años, en la Barcelona de 2010 o 2011, durante un verano, con uno de los personajes que en un momento determinado desaparecía y eso propiciaba que este joven acabara en la ciudad inglesa de Reading, pero "no encontraba el final de ninguna manera".

Al terminar la promoción de "Puja a casa", se le ocurrió que "este chico, en realidad, explicaba una historia que no era solo la suya, sino que involuntariamente copiaba la historia de su hermano mayor, Joan y, entonces este acababa tomando la palabra y explicaba su versión de unos hechos determinados, a partir del año 2001, lo que coincide con mi propia educación sentimental, desde la caída de las torres gemelas y mi entrada en la Universidad".

"Lo que fue muy difícil es que todo cuadrase exactamente, darle una falsa apariencia de thriller. Siempre me han gustado mucho las historias con desapariciones, empezando por la serie 'Twin Peaks' y Laura Palmer. Siempre me ha llamado la atención la gente que desaparece, no sé si es por una voluntad mía de desaparecer", apostilla.

Los retos que se ha planteado en esta ocasión tienen que ver, asimismo, con el hecho de que "La teva ombra" es "como una novela histórica, que va de 2001 a 2014, recorre toda mi edad adulta, desde los dieciocho años, con un trasfondo de desigualdades sociales en el capitalismo o que cada vez es más difícil vivir de un único trabajo si has estudiado una carrera de humanidades".

Junto a los hermanos Joan y Pere, en la Barcelona del Sónar y el CCCB, se mueven otros personajes con mucho peso, como la británica Kate, una violinista de vida turbulenta, o Laura, la exnovia de Joan, una estudiante de economía y de chino.

Nopca advierte de que aunque pueda parecer lo contrario, su narrativa "no puede ser realista, porque nuestras vidas también son sueños, momentos no muy racionales, y en la novela hay elementos del fantástico o un homenaje a la literatura gótica, situaciones que se escapan de la racionalidad".

Liberado ya del libro, que durante más de un lustro ha sido "como una bola atada a una cadena", está trabajando en otro proyecto. "Creo que me quedaré un tiempo en la novela", desvela.

Irene Dalmases