Nora Norman convierte el caos en música 'soul' en su debut discográfico

Nora Norman nació en Cataluña y vive en Madrid, pero sus raíces están en el país que vio nacer a Michael Jackson, Stevie Wonder y John Legend, como muestra en "Chaos", un disco de debut en el que pasa por su propio filtro estas influencias y que presentará en Madrid y Barcelona los días 10 y 12 de mayo.

El disco llega después del EP "Nora Norman" (2016), que levantó muchas expectativas y le permitió dar a conocer su voz aguda y su aspecto andrógino.

Tras actuar en festivales como Mad Cool o Sonorama, esta 'soul woman' de 26 años ha editado su primer disco: diez temas en los que habla con sinceridad de ella misma y su proceso de autoaceptación.

"Mi cabeza es un caos y yo soy un desastre", ha confesado en una entrevista con Efe la intérprete, convencida de que "el primer paso para superar las cosas es aceptarlas".

Amor, desamor y relaciones tóxicas se suceden en un disco en el que habla "de sentimientos y de sufrimiento", con la intención de conectar con "hombres, mujeres y género no binario".

"Si alguien se siente identificado, si puedo ayudar a alguien a romper con una relación tóxica o, al menos, a identificarla, me sentiré satisfecha", ha añadido.

"Quizás podría haber escrito unas letras más sutiles -reconoce-, pero entonces no sería yo misma, y estoy contenta de haberme atrevido a expresarme sin miedo al que dirán".

Todo ello en inglés, porque es el idioma en el que ha crecido musicalmente, desde que con seis años le pidió a sus padres que le comprarán el disco "Blood on the Dance Floor" de Michael Jackson.

Su formación musical continuó con los discos de sus padres, grandes admiradores de Stevie Wonder, cuyas canciones Nora traducía de pequeña con ayuda del ordenador y el diccionario, igual que hacía con Lauryn Hill, otra de sus principales influencias.

"Hoy en día todavía es más fácil traducir las letras de los artistas que te gustan si no los entiendes bien, así que no me preocupa que mi público español no me entienda en inglés, estoy segura de que quien quiere entenderme, me entiende", señala.

Nora Norman siente que conecta con su público y está muy cómoda en la escena de la música negra madrileña, que "está subiendo mucho" y cuenta con "buenos grupos y público joven".

"Aurora and The Betrayers, Fredoonia.. En Madrid chutas una piedra y sale un buen músico", asegura esta catalana nacida en Sabadell que se mudó a Madrid en 2015.

El público también ha aumentado en los últimos años y se ha renovado, según dice, porque "antes el funk y el soul eran de gente mayor y ahora está lleno de jóvenes".

"Creo que los que estamos en esta escena soul tenemos mucha convicción porque somos una generación a la que nos han dicho lo que teníamos escuchar y nos lo han dado todo preestablecido pero, en cuanto hemos podido, hemos rechazado la música de poca calidad que nos vendían y hemos tirado hacia donde de verdad queríamos estar", ha argumentado.

Es el caso de Nora Norman, que nunca se dejó impresionar por la música comercial que le vendían en la adolescencia y ya de niña supo lo que quería.

"Me acuerdo que mis padres iban al Alcampo de Sant Quirze del Vallès, que es enorme, y me dejaban en la zona de discos porque sabía que no me movería de allí. Los vendedores me dejaban un taburete y yo me subía para darle a los botones y escuchar canciones con los auriculares. Allí escuché por primera vez a Michael Jackson y pedí a mis padres que me compraran el disco, tenía seis años", relata.

Después estudió Diseño, porque todo lo artístico le interesa, pero en seguida descubrió que donde mejor se expresaba era en la música, un mundo que le ha dado muchas satisfacciones y que espera que le dé muchas más.