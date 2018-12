La dama del jazz Norah Jones muestra su versatilidad con una actuación sublime

La dama mundial del jazz Norah Jones mostró hoy su versatilidad con una actuación sublime en la segunda jornada del Festival de Jazz de Riviera Maya en Playa del Carmen (Quintana Roo, México).

La actuación de Norah Jones confirmó el nivel de calidad de este certamen gratuito que se celebra a pie de playa, que se ha consolidado como uno de los diez mejores del mundo y que celebra su 16 edición.

Norah Jones debutó en la escena mundial con el lanzamiento de 'Come Away With Me' en febrero de 2002, álbum que -como ella describe- "es pequeño y temperamental ".

Pocos meses después de esta grabación, que descubrió su singular voz, arrasó en los premios Grammy de 2003.

Desde entonces, Norah ha vendido 47 millones de álbumes, acumulando 9 premios Grammy y ha producido una serie de álbumes en solitario como Feels Like Home (2004), Not Too Late (2007), The Fall (2009) y Little Broken Hearts (2012), así como álbumes con sus bandas The Little Willies y Puss N Boots.

En la compilación hecha en 2010, Norah Jones demostró toda su calidad, fuerza y versatilidad al recopilar sus colaboraciones con artistas tan diversos como Willie Nelson, Outkast, Herbie Hancock y Foo Fighters. Little Broken Hearts.

Con Day Breaks (2016) Norah cerró el círculo con un álbum en el que regresó al piano y sus raíces de jazz, sin olvidar que la artista es hija de su tiempo con un jazz considerado como un gran paraguas que se nutre de diversos géneros como country, folk, rock y soul.

Con anterioridad a Norah Jones subieron al escenario del Mamitas Beach Club Paco Rosas, que regresó al festival por segunda vez con un jazz fusión en el que integra su guitarra, tarea nada fácil que el artista logra a la perfección.

Le acompañó PK Band en este proyecto de fusión en el que aparecen notas del blues, folk y rock progresivo.

Su objetivo con este tipo de música es "crear una melodía memorable" para que el público salga del concierto "silbándola".

Tambien actuó esta noche Cristina Morrison, actriz, cantautora y productora. Nacida en Miami, Cristina ha vivido entre Quito, Miami, Los Ángeles, Roma, las Islas Galápagos y actualmente reside en Nueva York.

El segundo álbum de Cristina Morrison, "Baronesa", bajo la etiqueta jazzera de Nueva York Jazzheads, fue doblemente nominado en el decimoquinto "Galardones a la Música Independiente" por Mejor Álbum de Jazz Vocal y Mejor Canción, Mejor Álbum, Mejor Álbum de Jazz Vocal y Mejor Canción Vocal de Jazz.

Este disco es un álbum ecléctico del jazz mundial en varios idiomas. Las letras están escritas por ella y la música compuesta por Misha Piatigorsky. En su puesta en escena, incorporó elementos teatrales y artes visuales de Laia Cabrera e Isabelle Duverget.

Presentó también en exclusiva canciones de su próximo y tercer álbum "Impredecible", que se lanzará en marzo de 2019, y que es su primera grabación solo en español.

"Es un proyecto muy especial. No solamente está inspirado totalmente en el cancionero latinoamericano, sino que todas las canciones son duetos con otras voces femeninas de todo el continente", dijo Morrison.

La jornada de hoy se completó con la actuación de Drew Tucker and the New Standard, un quinteto de jazz, hip hop y pop con la misión de crear una propuesta musical fuera de lo común, pues sus instrumentos principales son el vibráfono y la tuba.

Drew Tucker lidera el movimiento para reinventar el vibráfono: un instrumento dinámico con el que mezcla el soul, funk, jazz y hip hop.

Drew Tucker and The New Standars ha interactuado con varias escuelas mexicanas. "Hay una gran cultura musical pasada de padres a hijos. Los niños con los que hemos trabajado son increíbles rappers y trompetistas", señaló Drew.