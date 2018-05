Noruega, favorita entre los últimos 18 aspirantes a la final de Eurovisión

El noruego Alexander Rybak, con su tema "That's How You Write a Song", abre hoy la segunda semifinal de Eurovisión como el favorito de los dieciocho países que competirán por una de las últimas diez plazas para la final del sábado.

Rybak, que repite tras vencer el festival en 2009 con "Fairytale" y su característico violín, es además segundo en las apuestas para ganar el festival, por detrás de Chipre y justo por encima de Israel, las otras dos grandes favoritas que ya se clasificaron en la primera semifinal.

Junto a Noruega, también se la jugarán esta noche el sueco Benjamin Ingrosso, los moldavos Doredos o la rusa Julia Samoylova, que lleva de vuelta al festival a su país, después de no poder participar el año pasado por tensiones políticas con Ucrania, que cerrará esta segunda semifinal.

Sobre el escenario se podrá ver además a Australia, país que fue invitado por primera vez en 2015 para conmemorar el 60 aniversario de Eurovisión debido al gran seguimiento que hay en ese país del festival y que desde entonces se ha hecho con un hueco fijo y siempre se ha clasificado para la final.

Rumanía, Serbia, San Marino, Dinamarca, Holanda, Georgia, Polonia, Malta, Hungría, Letonia, Montenegro y Eslovenia son los otros aspirantes que disputarán su pase a la final hoy, cuando además se podrá ver un extracto de las actuaciones de Italia, Alemania y Francia, país muy bien colocado en las apuestas.

Estos tres países cuentan con una plaza directa en la final porque forman parte del llamado "Big Five" -los que más contribuyen financieramente- junto a España y Reino Unido, que ya presentaron sus canciones en la primera semifinal.

También se pudo ver entonces la propuesta de Portugal, que pasa igualmente a la final de forma directa por ser la anfitriona y vencedora del último festival.

Los dieciocho competidores de esta noche intentarán ganarse el favor de los espectadores, ya que los puntos que proceden del jurado, que representan la mitad de la puntuación total, ya fueron concedidos el miércoles durante el pase especial ante los jueces.

Para el sábado también están clasificados, vía la primera semifinal, las favoritas Chipre e Israel, así como Albania, República Checa, Lituania, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlandia e Irlanda.

En total, 26 países estarán presentes en la gran final del sábado en el Altice Arena, en Lisboa, que acoge el certamen gracias a la victoria en 2017 del portugués Salvador Sobral con su "Amar pelos dois", quien entregará el codiciado micrófono de cristal a su sucesor.