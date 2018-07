Ólafur Arnalds hipnotiza a Madrid con sus dos pianos automatizados

El compositor y productor islandés Ólafur Arnalds ha ofrecido hoy en Madrid un concierto íntimo y emotivo en el que ha dejado hipnotizado al público con temas de su nuevo álbum, "re:member", un trabajo que explora sus procesos creativos con la ayuda de dos pianos automatizados.

Con un lleno total, en el auditorio al aire libre del Parque Lineal del Manzanares, los asistentes del festival Veranos de la Villa han recibido en torno de las 22:00 horas al multi-instrumentista que desde 2013 no pisaba un escenario madrileño como solista.

Ha tomado asiento frente a su piano de cola y, con delicadeza, como una caricia, ha hecho sonar las notas iniciales de Árbakkinn, una canción del disco "Island Songs" (2017).

Al compositor se le ha unido el cuarteto de cuerdas integrado por Karl James Pestka, Sólveig Vaka, Unnur Jónsdóttir y Viktor Orri Árnasson, con quienes ha mantenido un diálogo musical durante toda la noche, y, después, el baterista Chris, que se ha estrenado en su primer concierto junto a Arnalds.

"Gracias por venir esta noche; es un hermoso lugar para tocar", ha saludado el productor al público, a quienes ha pedido que entonen una nota musical que ha grabado y utilizado en la siguiente canción, "Pú Ert Jördin".

El recital ha continuado con "Only The Winds", tema que ha dado paso al primer sencillo de su nuevo disco y de mismo nombre, "re:member", en el que han hecho su primera aparición los pianos automatizados.

Los asistentes han mostrado su asombro con los dos pianos interactivos que se han tocado solos y han acompañando al islandés.

En este nuevo disco, Arnalds, junto al músico Halldor Eldjárn, ha creado Stratus, un programa que, a partir de un algoritmo y de las notas que emite ya sea desde un piano, un teclado o un sintetizador, crea secuencias de ritmos y texturas que controla a su disposición.

"Traje muchos pianos conmigo. Creé un software así que no necesito contratar a más gente", ha dicho entre risas antes de interpretar "Unfold".

Arnalds (Mosfellsbaer, 1986) ha fusionado así elementos del ambient, la electrónica y la música clásica, amalgamando el piano y las cuerdas; los teclados y la percusión.

Además de nuevas canciones, el pianista ha repasado en el repertorio temas de sus anteriores trabajos como "Eulogy For Evolution" (2007), "Living Room Songs" (2011) y "For Now I Am Winter" (2013).

Por momentos le ha dado la espalda al público, pero solo para crear con su música y sus instrumentos una conexión verdaderamente envidiable.

Desde que inició su carrera como solista, Arnalds se ha ido posicionando como uno de los referentes actuales de la música contemporánea junto a artistas como Max Richter o Nils Frahm, un movimiento musical que parece ganar mayor reconocimiento y popularidad.

El escenario ha sido un auténtico territorio de calma en el que solo ha bastado colocar un set de luces que han observado al músico de 31 años y a su ensamble de manera contemplativa, como lo ha hecho también el público a lo largo de una hora y veinticinco minutos.

"Ha sido maravilloso tocar en este lugar al aire libre; es inusual para nosotros", se ha despedido no sin antes interpretar uno de sus clásicos que no había tocado en mucho tiempo, "3055".

Y finalmente ha sido un cierre emotivo con "Lag Fyrir Ömmu", una canción que le compuso a su ya fallecida abuela, que, dijo, le inculcó la música clásica.

El público ha agradecido con un cálido aplauso al compositor que regresará al país en marzo del próximo año con dos recitales que tendrán lugar el 12 en Madrid y el 15 en Barcelona.