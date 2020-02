Omar Chaparro: Los Premios Platino permiten abrazar nuestras diferencias

El comediante, actor y cantante mexicano Omar Chaparro, quien será el encargado de presentar la séptima edición de los Premios Platino Xcaret del Cine Iberoamericano, ha considerado este jueves que "estos premios son eso, abrazar nuestras diferencias (y así) ser un ejemplo para Hollywood y para el mundo".

"Me siento superhalagado. Parece que no, pero ya llevo casi 25 años dedicándome al espectáculo y al entretenimiento. Aquí en México me conocen mucho como comediante pero empecé como conductor de radio y televisión, así que esto es como volver a mis bases", ha explicado Chaparro en una entrevista con Efe.

El actor, muy reconocido últimamente por su papel de Pedro Infante en "Como caído del cielo", será quien dirigirá la gala de entrega de estos premios de la industria audiovisual de los 23 países iberoamericanos, que se llevará a cabo el 3 de mayo y por tercera vez en el Teatro Gran Tlachco del hotel Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.

El comediante (Chihuahua, México, 1974) ha explicado también que uno de los valores que aporta este evento al cine iberoamericano es la posibilidad de encontrarse, ya que debido a las grandes distancias esto no siempre es posible.

Y para él, de estos encuentros pueden salir muchas cosas buenas. "Puede haber muchas alianzas. Qué increíble que podamos hacer películas donde pueda estar un mexicano con un chileno o con un argentino y donde se escuchen los acentos. Al final del día es el mismo idioma", ha comentado.

Sobre el estado de salud del cine en México, Chaparro se muestra positivo y explica que, desde su trinchera, la de la actuación, lo ve "con muchas posibilidades".

"Yo como actor lo veo con muchas posibilidades. Está cambiando la forma de ver y de hacer cine y qué increíble que en esta dinámica haya películas grandes pero también películas chiquitas e independientes", declara.

Precisamente los Premios Platino Xcaret están buscando adaptarse a los nuevos modelos de negocio en el mundo de la producción audiovisual, que tiende cada vez más hacia las plataformas de contenido bajo demanda como Netflix, HBO o Amazon Prime Video.

Por ello, en esta edición inauguran dos categorías: mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie y mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie.

Por su parte, el artista dice encontrarse en un muy buen momento profesional. Por ejemplo, en estos meses estará cantando en Texas (EE.UU.).

También sacará en abril una película que produce con el también comediante Eugenio Derbez y en julio estará produciendo y filmando "The Windwalker", "un drama que pone el dedo en la llaga del problema de la migración", afirma.

Por último, comenta que para mantenerse estable utiliza un mecanismo de defensa: "Trato de enfocarme en lo bueno, sin ignorar los problemas como ser humano o como hispanos".

"El cine siempre ha sido una ventana para alejarnos de lo malo, de los problemas, viajar y desconectarte de la realidad. Es un alimento divino para la sociedad y para la familia", concluye.