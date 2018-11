"On Her Shoulders", el sacrificio personal detrás de una Nobel de la Paz

El incansable trabajo como activista, el sacrificio personal y la responsabilidad con el pueblo yazidí de la joven iraquí Nadia Murad, ganadora del Nobel de la Paz este año, protagonizan "On Her Shoulders", un documental dirigido por la cineasta Alexandria Bombach.

Tras pasar con éxito por festivales como el de Sundance, donde se llevó el premio a la mejor dirección de un documental estadounidense, "On Her Shoulders" se estrenó hace dos semanas en las pantallas de EE.UU. y ofrece un retrato muy cercano de una veinteañera que ha recorrido el mundo denunciando los crímenes cometidos contra los yazidíes.

"Cuando nos sentamos por primera vez, me aseguré de que Nadia supiera que yo sería muy diferente a otros periodistas", explicó en una entrevista telefónica con Efe la directora Alexandria Bombach, que en 2015 presentó su documental "Frame by Frame" sobre el fotoperiodismo en Afganistán.

Rodado en el verano de 2016, cuando Murad tenía 23 años, "On Her Shoulders" acompaña a la joven activista en sus intervenciones públicas en las Naciones Unidas, Alemania o Canadá reclamando justicia para los yazidíes, una minoría de etnia kurda que fue brutalmente perseguida y acosada en 2014 por grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Irak.

La propia Murad fue capturada y sometida a esclavitud durante tres meses por los yihadistas, que cometieron miles de asesinatos y crímenes sexuales contra los yazidíes.

Murad pudo escapar finalmente a Alemania, donde comenzó a hablar en público para concienciar sobre el genocidio que estaba padeciendo su gente.

"On Her Shoulders", sin obviar la terrible historia del pueblo yazidí, adopta, no obstante, un singular punto de vista y narra la vida de Murad más allá de los podios y los micrófonos.

Sin hablar apenas inglés y sobreponiéndose con valentía a su timidez, Murad aparece en el documental viajando por diferentes países y contando una y otra vez su historia y su mensaje.

Así llega a convertirse en una figura pública que, por ejemplo, comparte auditorio y presentaciones con Amal Clooney, una muy prestigiosa abogada internacional que también es conocida en los medios por ser la esposa del actor y director George Clooney.

Pero, pese a las buenas palabras y comprensión de sus oyentes en el mundo occidental, la cinta también muestra la falta de acción de las autoridades internacionales o la dura y agotadora experiencia de una joven obligada a recordar, constantemente, su tiempo en cautiverio.

"Es una mujer increíblemente amable y paciente. En aquel tiempo, muchísima gente quería conocerla, hacer entrevistas con ella, y ella decía 'sí' a absolutamente todo", apuntó Bombach.

"Creo que el primer paso para mí fue, para tratar de diferenciarme, intentar no hacerle preguntas sobre su tiempo en cautividad o cómo escapó", explicó la realizadora.

Y es que, aunque cada periodista o político parecía acercarse a Murad con respeto, buenas intenciones y tratando de conocer más de su historia, la joven también reprochaba, de alguna manera, que le hicieran siempre las mismas preguntas sobre el sufrimiento personal que padeció y no sobre qué se podría hacer para que los yazidíes tuvieran la justicia y protección que merecían.

En este sentido, Bombach matizó que su documental no quiere mostrar "buenos y malos" o "blanco frente a negro" sino que pretende "explorar preguntas" sobre el proceso del activismo internacional.

"Eres la única que puede hacer esto", le dicen a Murad sus compañeros yazidís en el documental, un ejemplo claro del estatus de heroína que alcanzó ante su pueblo pero, también, una muestra de la enorme responsabilidad que carga en la espalda pese a su juventud.

Nadia Murad, que recibió el Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia y es también embajadora de buena voluntad de la ONU, será galardonada con el Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre en Oslo junto al médico congoleño Denis Mukwege, que trabaja por la recuperación de mujeres violadas durante los conflictos armados.