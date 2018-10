La Oreja de Van Gogh: "El cáncer no puede con rasgos que nos hacen únicos"

Una sonrisa, una mirada... "Hay rasgos que nos hacen únicos, más allá de lo estético, y el cáncer no puede con ellos", subraya La Oreja de Van Gogh (LOVG), idea que convirtieron con "La chica del espejo" en una canción y también en motor de lucha contra la enfermedad.

"No hemos querido quitarle hierro, pero nos apetecía recordarles (a las afectadas) que, al margen de que el reflejo en el cristal no sea el que más les satisface, siguen siendo ellas más allá del pelo o la talla de ropa", señala a Efe la cantante del grupo, Leire Martínez, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Por este motivo, Cadena 100 celebrará mañana su tradicional y multitudinario concierto "Por ellas" en el WiZink Center de Madrid, con todas las entradas agotadas para disfrutar de la música de artistas como Luz Casal, Pablo Alborán, Rozalén, Melendi, Sergio Dalma, Blas Cantó, Sofía Reyes, James Arthur y Clean Bandit.

Allí también estarán La Oreja de Van Gogh, que recibieron la propuesta de poner sintonía en este 2018 a la lucha contra la enfermedad, canción que hoy ha saltado a las plataformas digitales y cuyos ingresos irán destinados a los proyectos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

"Nos ha costado mucho aunque nos sentimos halagadísimos por el encargo, pero con el folio en blanco delante, nos preguntamos: ¿ahora qué? Buscábamos un tono que no violentara a nadie porque es un tema muy sensible y no queríamos que se frivolizara ni maltratara", reconoce Martínez.

LOVG, cuya música ya abordó en el pasado complejas cuestiones sociales como el alzheimer, la violencia doméstica o los atentados del 11M, quiso entender la enfermedad y conocer el día a día de los afectados, entre los que se cuentan familiares y extraños cuyos testimonios les han servido para componer "La chica del espejo".

"Ves que cada paciente es único y sobrelleva el cáncer de manera muy distinta. Hay quien da mucha importancia al cambio físico y a quien eso le da más igual, a unos les afecta mucho anímicamente y también compruebas cómo ese ánimo influye en la recuperación", explica la cantante.

En ese proceso, continúa, se sorprendió gratamente al conocer de primera mano la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer para que "al terrorífico enfrentamiento con la enfermedad no se una también el agravio económico" de los tratamientos.

Concluida la canción, afirma que contuvieron "la respiración" hasta que recibieron las primera reacciones, todas positivas, y mañana la interpretarán en vivo en el concierto del WiZink Center.

Tras el mismo, informa, retomarán la composición de su nuevo álbum, para el que "ya hay ideas y cositas escritas" y que dará el relevo en el mercado a "El planeta imaginario" (2016) "aproximadamente" dentro de un año.