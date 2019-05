Las chicas del coro del Orfeó Català se gradúan con la Philarmonica de Berlín

Las chicas del coro del Orfeó Català se han graduado esta noche en el corazón de la capital alemana formando parte de un coro inmenso de más de 500 cantores, acompañados por una versión reducida con 35 músicos de la Philarmonica de Berlín.

En un día soleado en el que la ciudad conmemora el 70 aniversario del inicio del aislamiento soviético de Berlín, el coro de chicas, integrado por 35 jóvenes de entre 16 y 25 años, se ha integrado en un macrocoro de cantores de diferentes edades procedentes además de Reino Unido, Roma y ciudades alemanas como Karlsruhe, Heidelberg o la propia Berlín, que forman parte del proyecto educativo coral Vocal Heroes.

Vocal Heroes, ha dicho Halsey previamente es "un nombre que se acomoda más a la nomenclatura de la generación Netflix y no a los pomposos y farragosos nombres de la orquestas alemanas".

Con un objetivo claramente social, Vocal Heroes promueve el canto coral en toda la ciudad de Berlín con un proyecto educativo que tiene como objetivo impulsar la asociación local y la convivencia de los vecinos, además de la educación artística y la igualdad de oportunidades, así como el encuentro entre músicos, que no necesariamente se dedicarán a la música profesionalmente.

El director artístico de los coros del Orfeó Català y asesor artístico del Palau de la Música, Simon Halsey, ha dirigido por primera vez en el Berliner Philharmonie.

El concierto de este domingo, que ya tenía las entradas agotadas desde hace semanas, ha comenzado, bajo la dirección de Halsey, con fragmentos de "Friday afternoons" del compositor norteamericano Nico Muhly, con textos de Robert Louis Stevenson o Mark Twain.

Seguidamente, han presentado la pieza principal de la velada, "There was a child", de Jonathan Dove, para solistas, coro adulto, coro infantil y orquesta, un oratorio moderno basado en la muerte trágica, que, sin embargo, como ha dicho Halsey, es "un canto a la vida y no un réquiem".

Los coros estaban acompañados asimismo como solistas por la soprano Kirsten MacKinnon y el tenor Toby Spence; y durante el concierto se ha proyectado una videoinstalación de Anna Henckel-Donnersmarck.

"There was a child", cuyo tema principal se basa en un poema de Walt Whitmann, fue encargo de una madre británica a Dove después de que perdiera a su hijo de 19 años en un accidente en Tailandia.

Para la directora del coro de chicas, Buia Reixach, esta actuación en Berlín es "un regalo" porque "una experiencia en este lugar tan emblemático quedará marcado en la mente de ellas durante mucho tiempo".

El coro femenino ha estado trabajando desde enero en la obra de Jonathan Dove, con quien han podido estar en contacto, y en los ensayos previos en la Berliner Philharmonie ya se había creado la "magia".

Una magia que esperan que continúe en la próxima edición del Festival de Peralada cuando interpreten "El sueño de una noche de verano" de Mendelssohn bajo la batuta de Gustavo Dudamel, o con las dos interpretaciones que les quedan de la Tercera Sinfonía de Mahler, una con Zubin Metah en el Auditori de Barcelona.

Tanto la presidenta de la Fundación Orfeó Català, Mariona Carulla, como el director del Palau de la Música, Joan Oller, han subrayado la importancia de la "proyección internacional" de los coros del Orfeó que se inició en la nueva etapa, que les ha permitido actuar junto con las mejores formaciones tanto de España como de Europa.

Oller ha recordado que el Orfeó Català es "más que un coro, no sólo en el sentido simbólico sino también en que hay un coro infantil, una sección de niños, un coro de cámara, un coro joven o un coro de chicas".

"Debemos estar orgullosos del coro de chicas, por su calidad, apertura, amistosidad, combinado en este caso con la oportunidad de actuar en la Berliner Philarmonie".

El concierto ha acabado con diez minutos de ovación cerrada por parte de las 2.000 personas que abarrotaban el auditorio berlinés.