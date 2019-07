"Orígenes secretos" el thriller en el que Javier Rey cumple su sueño

"Cumplo un sueño al poder participar en una película de thriller y superhéroes como esta, David me ha hecho un regalo al darme este papel", explicaba el actor Javier Rey durante una pausa del rodaje de "Orígenes secretos", ópera prima de David Galán Galindo.

Galán debuta en el cine llevando a la pantalla su novela homónima, publicada en 2016, en una producción de las argentinas Nadie es Perfecto y La chica de la curva, con la participación de RTVE y Netflix, cuyo rodaje acaba este viernes después de siete semanas de filmación en distintas localizaciones de la capital.

Rey, popular por la serie "Fariña", es uno de los protagonistas de la película, donde interpreta a David Valentín, un joven inspector de policía que investiga una serie de asesinatos inspirados en los orígenes de los superhéroes.

Le ayudan en la tarea Cosme, el mejor detective de su comisaría (Antonio Resines); Jorge Elías, el friki propietario de una tienda de cómics (Brays Efe), y Norma, jefa de homicidios y amante del "cosplay" (Verónica Echegui), principales nombres de un reparto que también cuenta con Ernesto Alterio, Leonardo Sbaraglia o Carlos Areces.

Una de las cosas que destaca Rey es que para poder interpretar a David tuvo que hacer un "pequeño cambio físico", ya que venía de otro proyecto totalmente diferente. "Era yonky, estaba muy flaco y para este papel tenía que estar más fuerte, por lo que tuve que ponerme las pilas y entrenar para que no diese el cante de que era un policía y no tenía porte", añadió.

Primero narco, después juez y ahora policía, un papel con el que completa el círculo de personajes de thriller. Para Rey es "un lujo poder interpretar papeles tan variados" y se siente un afortunado al ver que la gente confía en él para estos trabajos.

Además de estar encantado con sus compañeros de reparto, sobre los que se deshace en elogios, especialmente para Antonio Resines. "Trabajar con él es una gozada. Siento una admiración profunda, porque aparte de ser un actor muy bueno y un compañero excelente, es una pasada verlo currar y he aprendido un montón con el", asegura.

También para Brays Efe trabajar con Resines "ha sido un sueño milenial cumplido".

Y el director tampoco se queda corto con sus agradecimientos. "Tengo un elenco de ensueño, muchas veces me paro a pensar en el casting y es que no me lo creo, me parece maravilloso, porque normalmente una ópera prima suele tener uno o dos actores reconocidos, pero no toda una plantilla, por lo que miro nuestro cartel y estoy muy contento", señala Galán.

Sobre el rodaje de la película, el director reconoce que ha sido todo un reto para él, pero un "reto precioso".

"Recuerdo el primer día que rodamos una secuencia en una lavandería, era una conversación entre el personaje de Javi y el de Antonio, cuando llegué allí y veo la calle tomada por 4 camiones y más de 50 personas, pensé '¿dónde me he metido?' y sentí un poco de vértigo. Lo bueno es que todas esas personas estaban trabajando para la peli y ha sido una experiencia maravillosa", asegura Galán con una sonrisa.

A la pregunta de por qué la historia es un homenaje a los superhéroes, el director explica que "en España un thriller se trabaja mucho y los espectadores se lo creen, pero cuando aparece alguien con una capa pensamos que no se está haciendo en serio".

"Mi planteamiento es que si un superhéroe tiene acento de Vallecas es de coña y de coña nos comemos todo, pero cuando es en serio nos cuesta más", agrega.

Otra de la curiosidades sobre el film que apunta el director es que ha querido apostar por los efectos de maquillaje clásicos, por lo que en todo momento los intérpretes han podido interactuar con cosas físicas.

"No me gusta abusar de los efectos especiales, para eso soy un clásico, aunque, es verdad, que hay partes de la película que sí lo requiere", añade.

La trama de la película está basada en la obra literaria homónima de Galán, que para los personajes de trama se inspiró en sus propias experiencias, sobre todo el de Brays Efe, al que considera su altergo.

"Tiene mucha similitudes conmigo, ese disfrute por los cómics y los superhéroes también lo tengo yo, así como la peculiar relación con el padre", resalta sobre una película que no llegará a las salas hasta 2020.

