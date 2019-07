Orlando Bloom y Cara Delevingne dan detalles de "Carnival Row" en la Comic-Con

Orlando Bloom y Cara Delevingne, la estelar pareja protagonista de "Carnival Row", desvelaron hoy algunos detalles de esta ambiciosa serie de Amazon en la Comic-Con, la gran fiesta de la cultura popular que se está celebrando esta semana en San Diego (EE.UU.).

Al margen del acto que encabezaron en el Centro de Convenciones de la ciudad californiana, Bloom y Delevingne fueron los protagonistas de dos pequeños vídeos publicados hoy por Amazon en YouTube y en los que los dos intérpretes presentaron al público sus papeles en "Carnival Row".

Así, Philo (Bloom) y Vignette (Delevingne) son los dos personajes principales de esta serie que propone un mundo fantástico inspirado en la era victoriana y en el que coexisten los seres humanos y entes mitológicos, como hadas o centauros.

En medio de un choque entre la humanidad y esas criaturas mitológicas, el hombre Philo y el hada Vignette vivirán un romance en "una sociedad cada vez más intolerante", describió Amazon en un comunicado de prensa divulgado hoy aprovechando la participación de la serie en la Comic-Con.

"Carnival Row" es una de las grandes apuestas de este gigante digital en esta temporada televisiva y se estrenará el próximo 30 de agosto.

Pese a que Bloom tiene mucha experiencia en el mundo de la fantasía, ya que interpretó al elfo Legolas en las exitosas adaptaciones al cine de "The Lord of the Rings", el actor dijo estar "fascinado" por "el detalle y la riqueza" de los personajes de esta nueva serie.

Por su parte, Delevingne, que después de convertirse en una estrella de las pasarelas fue poco a poco interesándose por la interpretación gracias a películas como "Suicide Squad" (2016) o "Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)", definió a su personaje en "Carnival Row" como "una guerrera" y "una luchadora por el amor".

"Carnival Row" parece seguir la reciente moda por la fantasía en la televisión creada por el fenómeno de "Game of Thrones", la superproducción de HBO que se despidió este año después de marcar un antes y un después en la historia de la pequeña pantalla.