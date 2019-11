Óscar Casas: "Si no hubiese sido actor, me habría dedicado al baile"

"Si no hubiese sido actor, me habría dedicado al baile", dice Óscar Casas, que está arrasando en las redes sociales demostrando su talento como bailarín, mientras se encuentra inmerso en proyectos profesionales como actor que pronto verán la luz y da a conocer sus dotes como modelo.

El cuarto de los cinco hermanos Casas ha vuelto recientemente de Colombia, donde ha rodado la última temporada de la serie “Siempre Bruja”, de Netflix.

El joven catalán comparte la pasión por la interpretación con su hermano mayor Mario Casas, aunque tiene claro que de no trabajar como actor, lo haría como bailarín.

“Sin duda, si no hubiese sido actor me habría dedicado al baile; después de actuar es lo que más disfruto”, confiesa a Efe en una entrevista, a escasas semanas de protagonizar junto con Begoña Vargas un vídeo bailando que sorprendió a multitud de fans con ese talento oculto y que acumula más de un millón de reproducciones en Instagram.

“Siempre me ha encantado bailar en casa o cuando salía con mis amigos, hasta este año no he dado clases”, explica Casas sobre su afición por el baile, que compagina con su agenda como actor.

Sobre sus próximos proyectos profesionales, revela que está rodando una película en Barcelona, “un proyecto increíble que muy pronto verá la luz". Además, protagoniza la nueva campaña de la fragancia Amor-Amor de Cacharel, junto con la modelo Thylane Blondeau, apodada por el mundo de la moda como “la niña más guapa del mundo” en el año 2005.

De este trabajo como modelo, destaca que se ha sentido "muy cómodo", y que tiene un gran "respeto y admiración" por el mundo de la moda, en el que ya se inició con 17 años de la mano de la firma Springfield.

"He cambiado mucho desde entonces, aunque yo creo que sigo en la adolescencia", bromea sobre su evolución.

En el futuro, asegura que le gustaría "trabajar fuera de España", algo que como actor supone "un gran aprendizaje", ha asegurado Casas en la presentación del nuevo spot del perfume, en el que entre fans y fotógrafos ha mostrado su potencial como modelo.

Por María Muñoz