Óscar Isaac, Jane Fonda y Tom Hanks cierran los presentadores de los Óscar

Óscar Isaac, Jane Fonda y Tom Hanks son algunas de las estrellas que figuran en la última lista de presentadores para los Óscar, anunció este miércoles la Academia de Hollywood.

La 92 edición de estos premios, que se celebrará el domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.), contará también con Josh Gad, Sandra Oh, Natalie Portman, Chris Rock y Taika Waititi.

Estas nuevas incorporaciones se unen a los presentadores ya anunciados, en donde aparecían Mahershala Ali, Utkarsh Ambudkar, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Will Ferrell, Gal Gadot, Zack Gottsagen, Salma Hayek, Mindy Kaling, Diane Keaton, Regina King, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee y Julia Louis-Dreyfus.

Asimismo, también participarán en la gran gala del cine George MacKay, Rami Malek, Steve Martin, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Keanu Reeves, Ray Romano, Maya Rudolph, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Sigourney Weaver, Kristen Wiig y Rebel Wilson.

Por segundo año consecutivo, los Óscar no tendrán un maestro de ceremonias.

"Joker", con once candidaturas, parte con ventaja para unos Óscar en los que "The Irishman", "1917" y "Once Upon a Time... in Hollywood" tienen diez nominaciones cada una.

La categoría reina del Óscar a mejor película se decidirá entre "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917" y "Parasite".

El premio al mejor actor contará como nominados con Antonio Banderas ("Dolor y gloria"), Joaquin Phoenix ("Joker"), Adam Driver ("Marriage Story"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood") y Jonathan Pryce ("The Two Popes").

Y el galardón a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell") y Renée Zellweger ("Judy").

Por la estatuilla a la mejor dirección, en un año más sin mujeres nominadas, lucharán en esta ocasión Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917") y Bong Joon-ho ("Parasite").

