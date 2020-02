Óscar León traslada sus reflexiones vitales en la pasarela de la 080

El diseñador catalán Óscar León ha presentado este miércoles su colección "Oscar Leon-SS20", una propuesta para la próxima primavera-verano inspirada en el paso de la vida y la madurez del ser humano.

"Sin las emociones no se puede entender lo que hago"; con este eslogan, que sirve como leitmotiv de la firma homónima, ha arrancado el desfile de Óscar León.

En esta colección, el diseñador ha apostado por un look femenino y lleno de glamour, además del clásico y siempre triunfante total black de León, que convierte a la mujer en un referente de misterio y enigma con maquillaje de ojo ahumado y un mate de labios negro.

Al ritmo de "La Verite", del grupo de música electrónica belga Vive la fête, las modelos han lucido prendas en tres colores: amarillos, en sus distintas tonalidades, negro y blanco, creando una gama fácilmente reconocible.

En las camisas y chaquetas, así como en complementos como las gafas, León ha estampado lemas, frases y palabras para hacer reflexionar al público sobre la madurez y el paso de la vida como "Mil razones para ser feliz"; "The best of nothing"; "Life is Good"; "Open for what's next"; "+ Live"; o "Será lo que tú quieras que sea".