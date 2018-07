Óscar Puente: La solución definitiva a la presidencia de RTVE será resolver el concurso

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha expresado hoy su esperanza en que se "reconduzca" la situación sobre la elección de la presidencia de RTVE y ha asegurado que la solución definitiva será resolver el concurso para una televisión "pública, independiente, regida por criterios de objetividad e imparcialidad".

"Lo ocurrido la semana pasada no es lo ideal", por que al final no ha habido candidato y se ha producido una controversia que no debería haber sucedido, ha reconocido Puente en declaraciones a los periodistas.

"Lo importante" es que se dé una solución "definitiva"; en estos momentos se está llevando a cabo un trámite "provisional" que no es la solución que RTVE necesita, ha considerado.