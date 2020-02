Ozuna llama a que los artistas lleven un mensaje de paz y contra el egoísmo

Ozuna dijo este viernes, a su paso por el Festival de Viña del Mar, que los artistas como él deben llevar a la juventud un mensaje de paz y contra el egoísmo.

"Aunque cantemos una letra que sea un poco fuerte no significa que nuestro corazón no esté ahí para que las cosas pasen bien y desear el bien para que los niños aprendan y se reflejen en nosotros", expresó a la prensa el artista urbano puertorriqueño, de 27 años, a solo unas horas de actuar en el escenario de la Quinta Vergara de la ciudad chilena.

LAS REDES SOCIALES Y DIOS

Para el también actor, hoy en día las redes sociales son "buenas" pero también en parte "manchan un poco lo que es la mentalidad de la juventud y los niños".

"Los niños pueden ver las cosas, no malas del mundo, sino las muertes, esas cosas que pasan las ven más en vivo. Antes se quedaba donde pasaba y los niños crecían con otra mentalidad. Antes se usaba mucho lo que era la siembra, brear con los animales....", señaló.

Es así que hizo referencia a la labor de Dios.

"Está con nosotros. Soy creyente y cristiano y creo que Dios está trabajando en todas estas grandes cosas. No hay mal que por bien no venga. Son cosas que son enseñanzas para muchas de las personas", opinó, convencido de que la biblia dice "muchas de las cosas que están pasando hoy.

El artífice de éxitos como "Única", "Vaina loca" y "Yo x ti, tú x mí" (con Rosalía), hijo de padres dominicanos pero nacido en Puerto Rico, subrayó que "están pasando muchas cosas no solamente en Chile sino mundialmente".

"El pueblo ya tiene más conocimiento", señaló, convencido de la necesidad de "ayudar", darse la mano y tratarse con cariño dejando el "egoísmo" y llevar la paz.

"Ese lado bueno es el que tenemos que sacar hacia adelante. están maltratando a los niños, las mujeres, ese está viendo tan cruel que tenemos que poner de nuestra parte y enseñar", enfatizó.

SU SHOW EN VIÑA DEL MAR

Su espectáculo en Viña del Mar, en la noche de clausura de la 61 edición del festival, no solo contará con las 15.000 personas que acuden como público, sino que también le verán en vivo por la emisión que del evento se hace por televisión en varios países.

Su llegada a Chile se produce en un momento de fuerte convulsión social en el país austral, con movilizaciones populares en las calles que desde hace cuatro meses claman por un país más justo en lo económico y social.

"Vine a traer alegría, paz y mucho amor", agregó, para reconocer que el país "está pasando por una situación fuerte como está pasando República Dominicana y pasó en Puerto Rico".

PROYECTOS DE CINE Y MÚSICA

Ozuna, que en 2018 debutó como actor en el cine en la película dominicana "Qué León", destacó que con otro filme que ahora prepara "la gente se va a sentir bien identificada": "todos esos jóvenes soñadores, personas que sueñan con ser grandes", aseveró.

También adelantó que tiene muchas colaboraciones musicales en mente.

"Semana tras semana. Te puedo decir una colaboración hoy y la semana que viene puede ser otra. Nos ayuda a que nos mantengamos siempre activos", reveló.

Al hacer balance de su carrera, con tres discos en el mercado publicados entre 2017 y 2019, Ozuna destacó que su meta es "demostrar al mundo que no importa lo que seamos", sino que "venimos desde cero".

"Vengo creando desde cero, desde nada. En ese momento había pocas expectativas. Había gente que decía, 'tú no puedes', me señalaban... 'no me gusta tu música, te pareces a este, al otro'", evocó.