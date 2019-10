PHotoEspaña aborda los procesos creativos con el guatemalteco González Palma

El Máster PHotoEspaña va a celebrar este noviembre en Alcobendas el taller 'Procesos creativos', que será impartido por el artista guatemalteco Luis González Palma, una de las figuras más determinantes para entender la fotografía Latinoamérica.

El encuentro, organizado en el marco del programa de la Escuela Internacional Alcobendas PHotoEspaña (PIC.A), se celebrará en Espacio Miguel Delibes los días 22 y 23 de noviembre, e invitará a pensar "en las razones por las que se escoge un tipo de imagen y no otro", según explica en un Consistorio la organización.

Los asistentes también aprenderán a conocer las referencias que guían al fotógrafo y a "tomar consciencia de que todas las decisiones que toman tienen una razón profunda, y generalmente desconocida".

El objetivo es incidir sobre cómo la fotografía está relacionada con la forma en que el artista percibe su vida, su pasado y su relación con el mundo, según añade la organización.

Desde sus primeras exposiciones en Centroamérica y Estados Unidos hasta la actualidad, su obra ha sido expuesta en The Art Institute of Chicago, The Australian Centre for Photography, el Palacio de Bellas Artes de México, The Royal Festival Hall en Londres, el Palazzo Ducale di Genova o los Museos Macro de Rosario, entre otros escenarios de renombre.

También ha participado en numerosos festivales internacionales como el Photofest, de Houston; o Les Rencontres de Arles, en Francia.