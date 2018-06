PP y Cs aprueban el concurso público para RTVE, sin PSOE ni Unidos Podemos

La Mesa del Congreso ha dado hoy el visto bueno a la norma de concurso público para elegir al Consejo de Administración y al presidente de RTVE, en una votación en la que sólo han participado PP y Ciudadanos, ya que PSOE y Unidos Podemos han declinado hacerlo por la falta de acuerdo.

PP y Ciudadanos han dado luz verde a una fórmula que establece que el comité de expertos que habrá de preseleccionar a los candidatos al Consejo de Administración cuente con 13 miembros: 6 elegidos por el PP, 3 por el PSOE, 2 por Unidos Podemos, 1 por Ciudadanos y el último, por "algún grupo minoritario".

PSOE y Podemos se han negado a respaldar esa fórmula al considerar que no es justa con la proporcionalidad y representación parlamentaria, ya que deja fuera a grupos pequeños.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha explicado que se ha forzado hoy la votación porque la fórmula elegida respeta el "principio de proporcionalidad", permite la entrada al comité de un grupo de los pequeños y no podía haber más retrasos en la aprobación de la norma.

"Se ha aprobado porque entendemos que nos lo está reclamando la sociedad española", ha indicado en declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Mesa del Congreso.

La norma definitiva de concurso para seleccionar a los candidatos a la cúpula de la corporación pública tiene que recibir ahora el respaldo de la Mesa del Senado para salir definitivamente adelante, algo que previsiblemente ocurrirá puesto que el PP tiene mayoría en la Cámara Alta.

La Mesa del Congreso ha decidido la fórmula del concurso tan sólo tres días antes de que expire el mandato del actual presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, y con parte del Consejo de Administración en funciones, ya que el cargo de varios consejeros está caducado.

Casi nueve meses han tardado las Cortes en establecer la norma de concurso que establece la nueva Ley de elección de cargos de RTVE, aprobada con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

Tras diversos bloqueos y desencuentros de los distintos grupos, la elección de la fórmula del concurso no ha contado con el acuerdo de todas las formaciones políticas.

El escollo que ha resultado insalvable ha sido la composición del Comité de Expertos que tendrá como función la admisión de los candidatos y la evaluación sobre su idoneidad.

Mientras el PP pretendía que contase con 12 miembros, el resto de grupos pretendía que el número estuviese entre los 15 y los 17, de manera que más grupos parlamentarios se viesen representados en él.

Al final, PP y Ciudadanos han convenido en fijar el número de miembros en 13, una cifra que no permite que el grupo popular bloquee las decisiones de forma unilateral.

La vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro (PSOE), ha criticado que se haya forzado la votación "de manera unilateral".

El también socialista Juan Luis Gordo ha incidido en que la propuesta de concurso que se ha aprobado "no estaba madura" y que el PSOE se ha negado a participar en su votación porque Pastor "ha roto una cultura" de "intentar buscar puntos de acuerdo".

"Las prisas no se pueden convertir en un trágala para que el Partido Popular al final termine aprobando las cosas en la línea en la que querían", ha aseverado Navarro.

En este sentido, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, ha lamentado que se haya quebrado el consenso que permitió impulsar la reforma de la ley en un momento en "decisivo" para alcanzar un acuerdo que permitiera "la pluralidad y la configuración democrática" de la corporación pública.

Tanto PSOE como Unidos Podemos consultarán a sus grupos sobre si tomarán medidas para protestar contra esta decisión.

"Llevamos muchos meses, no podíamos seguir dilatando la aprobación de un concurso. Había que ponerse de acuerdo. (...) No es de recibo que una ley no la pongamos en marcha porque los grupos no consigamos ponernos de acuerdo", ha defendido, por su parte, el vicepresidente del Congreso, Nacho Prendes (Ciudadanos).

Prendes ha destacado que su grupo ha respaldado la fórmula de concurso público ya que el reparto del Comité de Expertos impide que el PP tenga la mayoría para adoptar las decisiones.