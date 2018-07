El PP pide retirar "decretazo" para renovar RTVE por "disparate" de la votación

El Partido Popular ha pedido hoy al Gobierno la retirada del real decreto de renovación de RTVE, el "decretazo", según lo ha calificado el diputado Ramón Moreno, después de que el pleno del Congreso no lograra la mayoría absoluta para completar el Consejo de Administración de la Corporación.

"Esto es el más colosal monumento al disparate. Me siento totalmente avergonzado del espectáculo que el Gobierno nos está obligando a hacer, por su irresponsabilidad de traer un 'decretazo' que no estaba justificado, y que con mentiras no se puede traer a este Parlamento", ha señalado.

Esta votación, según Moreno, ha demostrado la "debilidad de este Gobierno, que entró por la puerta de atrás, sin pasar por las urnas, y que se ha plegado al chantaje populista y nacionalista".

También ha recordado que este procedimiento ha costado "más de un millón de euros", y ha exclamado que "no podemos estar permanentemente dependiendo de que haya uno o dos diputados que se equivocan".

"La irresponsabilidad de este Gobierno está haciendo que nos haga ser el hazmerreír, no podemos consentirlo por más tiempo. Sánchez debe retirar el decreto, por injustificado y porque está avergonzando a todos", ha sentenciado al final de su comparecencia.