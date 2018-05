Pablo Montoya aborda la violenta Colombia de los 80 a través de la música

La convulsa Colombia de la década de los 80 es el pentagrama sobre el que se dibujan las notas de "La escuela de música", la última novela de Pablo Montoya en la que a través del concepto de formación artística aborda ese momento de "crisis" que vivió el país por la violencia y el narcotráfico.

"Es una apuesta que yo le he hecho un poco a mis libros. Es abordar los procesos de violencia, los procesos de descomposición social, desde el arte. Ahora le correspondió a la música hacerlo", afirmó en una entrevista con Efe en Bogotá Montoya, nacido en la ciudad colombiana de Barrancabermeja en 1963.

El ganador del premio Rómulo Gallegos de 2015 con la novela "Tríptico de la Infamia" aseguró que en sus obras busca contar cómo son determinados momentos de crisis desde la perspectiva del arte porque considera que esa es una forma de "oxigenar la literatura colombiana actual".

"Es como meter la presencia artística, el espesor artístico, en la escena literaria, que en nuestro contexto no existe mucho. Hay artistas en nuestra literatura pero son más bien pocos", dijo y añadió que sólo en algunas obras "los personajes artistas reflexionan sobre su oficio", que es parte de la propuesta de sus libros.

Por ello, explicó que en sus obras ha utilizado como vehículo para abordar las crisis la pintura, la fotografía y, en el caso de su último libro, presentado en la XXXI Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), la música.

Para conseguirlo se inspiró en una escuela en la que estudió en la década de los ochenta en la ciudad de Tunja (centro), cuando en Colombia reinaba el narcotráfico.

"Yo fui a estudiar música a Tunja en 1984, en esa ciudad viví casi nueve años (...) Esa escuela fue muy importante en esa época porque atrajo a muchos jóvenes de diferentes partes del país que fuimos allá con la ilusión de educarnos en la música en medio de un país que se estaba aventurando a unas situaciones de gran violencia", destacó.

En "La escuela de música", publicada por la editorial Penguin Random House, Montoya relata la historia de Pedro Cadavid, un personaje que dice tiene muchas cosas suyas y del que cuenta cómo se educa en el arte, una tradición que tomó el autor del romanticismo y que aprendió cuando estudió en París.

"Le debo mucho a París porque allí logré entender claramente que debía apoyarme en el arte para hacer mi obra literaria, es decir que era uno de los pilares fundamentales", aseveró.

Montoya, también ganador del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2016, cree que esta obra tiene ciertas notas autobiográficas que son "experiencias reales" que vivió pero que fueron "completamente transformadas por el tiempo y por el filtro de la escritura misma".

"Hay algunos personajes que aparecen en la novela que aparecieron en mi vida en aquel entonces, con nombres distintos por supuesto. Pero yo creo que lo fundamental en una novela cuando surgen elementos autobiográficos es que simplemente hay que tomarlos como un dato accesorio", detalló.

Por otra parte, el escritor colombiano, profesor de literatura de la Universidad de Antioquia, en Medellín, se aventuró a hablar de las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo y lamentó que los candidatos "desdeñan la cultura" y no la han puesto como uno de los grandes temas a debatir.

"A mí sí me ha parecido muy desalentadores estos debates porque a la educación no le dan el espacio que merece y por lo tanto la cultura no les importa en realidad. Siguen siendo las cenicientas la cultura, la educación y la ciencia", afirmó con desazón.

Sobre su futuro próximo, Montoya manifestó que tiene un "dilema" porque cuenta con varios libros de ensayo a punto de terminar y al mismo tiempo desea escribir una novela dedicada a la violencia de Medellín, la ciudad en la que vive.

"Lo que está más claro es el libro de ensayos porque ya está empezado pero me está llamando el proyecto de Medellín, hacer una radiografía de la violencia de Medellín de los últimos años, mostrar a través de una novela ese modelo de ciudad en el que se ha convertido Medellín", concluyó.

Jorge Gil Ángel