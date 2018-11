Paco Roca cambia de soporte para dibujar los 30 años del IVAM en sus paredes

El ilustrador valenciano Paco Roca abandona la "restricción" que le imponen las páginas de una novela gráfica y plasmará la vida del IVAM en la paredes de una de sus salas, en una exposición que se inaugurará el próximo mes de marzo para conmemorar el trigésimo aniversario del museo valenciano.

En declaraciones a EFE, Roca (Valencia, 1969) asegura que es "un gran reto" porque es un museo "de referencia nacional y mundial, y admite que el encargo le causó "mucha alegría" pero que, a la vez, "asusta" porque le supone "salir" de su zona del cómic y colocarse en el mundo del arte: "No es lo mío".

El Premio Nacional de Cómic de 2008 explica que no será "una exposición al uso" en las que coge material suyo ya hecho y lo cuelga en las paredes, porque acordaron que debería ser un trabajo que tuviese "un interés nuevo".

"El reto está en hacer algo para esa sala del museo pero tampoco irme al mundo del arte porque no es mi terreno. Es trabajar con la narrativa del cómic, pero en la sala", detalla.

El laureado dibujante, que ganó dos premios Goya por la adaptación al cine de "Arrugas", asegura que el lenguaje del cómic se basa en el soporte en el que trabajas y ya sea en la prensa, en las revistas o en novelas gráficas, "siempre estás hablando de páginas".

Pero ahora en el IVAM "huimos de las páginas, ya no tenemos esa restricción de un libro" sino que "tienes toda la sala para disponer las viñetas o lo que quieras hacer".

"No quiero desvelar mucho pero se trataría de construir el cómic y luego montarlo en un sitio donde no tienes la limitación de las páginas", añade para admitir que el reto es "cómo funcionaría un cómic en una pared de un museo".

"Es trabajar con el cómic, que es lo mío, pero en otro espacio diferente con el nexo de unión de los 30 años de historia del IVAM", insiste.

Este mes de noviembre se cumplen diez años desde que Roca se alzara con el Premio Nacional del Cómic por "Arrugas", una década "bastante frenética" en la que confiesa "haber conseguido todo lo que quería e incluso mucho más".

"No tiene nada que ver mi vida antes y después del Premio", admite el ilustrador, que ha visto convertidas en películas algunas de sus obras, que le han llevado por todo el mundo, no ha dejado de crear historias gráficas y ganar premios y ha hecho trabajos para todo tipo de entidades, empresas y organizaciones e incluso ha hecho una falla y un disco-libro con el cantante de Seguridad Social.

"Hace diez años jamás me hubiera imaginado muchas de las cosas que me han pasado", asegura, aunque, en su opinión, "son una muestra de la evolución del cómic en España" y él, "en cierta medida", ha "evolucionado con la historia del cómic".

A su juicio, en 2008 "el cómic no era tan mediático como lo es ahora y en parte es gracias al Premio Nacional: antes no estaban en museos y que se hiciera una película en España era muy extraño, salvo de cómics más infantiles".

"Cuando estaba haciendo 'Arrugas' en 2007 no imaginaba, ya no solo ganar un Goya (con su adaptación cinematográfica), sino entregar otro unos años después o muchas de las cosas ajenas al mundo del cómic que me han pasado, encontrarme en situaciones impensables como que te puedan reconocer por haber hecho un cómic", comenta.

"Eso lo he pagado con no tener mucha vida y vivir solo con la mente para los cómics porque no he dejado de trabajar -según el artista valenciano-, y ahora me planteo si no hubiese estado bien haber parado de crear para disfrutar de todo lo que me ha pasado".

Asegura a EFE que le "fastidiaba" el no tener tiempo para disfrutar de reconocimientos como el de ser nombrado hijo predilecto de Valencia, que le "pilló fatal porque tenía que entregar un trabajo", o de asuntos personales que le han ocurrido, como su doble paternidad.

"Han sido diez años que me han sobrepasado, frenéticos", concluye para anunciar que quiere ralentizar.