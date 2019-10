El Jazz Palencia Festival contará con Ron Carter y Eliane Elias

El legendario contrabajista y compositor norteamericano Ron Carter y la cantante y pianista Eliane Elias, encabezan el cartel del Jazz Palencia Festival que se ha consolidado en seis ediciones como "un referente" en el panorama jazzistico nacional.

El consejero de Cultura y Turismo de Castilla y León, Javier Ortega Álvarez, que ha asistido este lunes a la presentación del VI Jazz Palencia Festival-Otoño Jazz en Castilla y León, ha destacado "la calidad artística, la solvencia y la profesionalidad de este proyecto cultural" que tendrá lugar entre los próximos 8 y 16 de noviembre.

"Un festival de primer nivel", ha asegurado, que pese a su juventud se ha posicionado como una de las referencias del jazz dentro de la oferta de festivales que se celebran en España en la temporada de otoño, junto a otras citas de larga trayectoria como los festivales de Madrid, Barcelona, Cartagena, Zaragoza y Granada.

Por ello ha destacado "el empeño" del editor José Ángel Zapatero como impulsor de este certamen que aglutina el respaldo de la sociedad, el compromiso de administraciones e instituciones y la implicación de un gran numero de colaboradores, lo que lo convierte, según Ortega, en "un ejemplo de colaboración publico-privada".

"Tenemos la suerte de tener a los mejores en Palencia, a los número uno del mundo", ha afirmado Zapatero, que ha desgranado un cartel con cinco conciertos de abono "muy distintos" que van desde el jazz más clásico hasta el jazz vocal o el gypsy jazz pasando por el flamenco jazz "para que todo el mundo encuentre su concierto".

El legendario contrabajista y compositor norteamericano Ron Carter, premiado con dos Grammy y récord Guinness como el bajista de jazz más grabado tras superar los 2.200 discos registrados, será uno de los platos fuertes del festival al que llegará con su cuarteto y uno de sus proyectos favoritos, "Foursight".

Otra de las estrellas de esta edición será la brasileña Eliane Elias, pianista versátil además de compositora y cantante, ganadora de un Grammy, cuatro Discos de Oro, tres veces ganadora como Mejor Álbum Vocal en Japón, primeros puestos en las principales listas de ventas de Europa y Estados Unidos y más de 2,2 millones de discos vendidos hasta la fecha.

Abre el cartel del festival el quinteto de gypsy jazz encabezado por el guitarrista holandés Stochelo Rosenberg y el violinista rumano Costel Nitescu, dos nombres que son referencia mundial del gypsy jazz, y que estarán acompañados por el trío del mallorquín Biel Ballester, el representante más prestigioso de este estilo en nuestro país.

La cantante americana Karrin Allyson, cinco veces nominada a los Premios Grammy como Mejor Vocalista de Jazz, presentará en Palencia su nuevo trabajo, Some of that Sunshine, un disco con temas de estilos muy variados, desde un swing tradicional a una balada romántica o un blues.