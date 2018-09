La película "Entre dos aguas" del español Isaki Lacuesta, encabeza el palmarés de la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián, con la Concha de Oro a la Mejor Película.

Los premios del Zinemaldia se repartieron hoy de la siguiente manera:

Concha de Oro a la Mejor Película: "Entre dos aguas", de Isaki Lacuesta

Premio Especial del Jurado: "Alpha. The Right to Kill", de Brillante Mendoza

Concha de Plata al Mejor Director: Benjamin Naishtat por "Rojo"

Concha de Plata al Mejor Actor: Darío Grandinetti por "Rojo"

Concha de Plata a la Mejor Actriz: Pia Tjelta por "Blind spot"

Premio a la Mejor Fotografía: Pedro Sotero por "Rojo"

Premio al Mejor Guión: ex aequo Paul Laverty por "Yuli" y Louis Garrel y Jean-Claude Carrière por "A Faithful Man".

Premio Nuevos Directores: "Jesús" de Hiroshi Okuyama. Mención especial a "Viaje al cuarto de una madre" de Celia Rico.

Premio del Público: "Un día más con vida", de Raúl de la Fuente y Damian Nenow

Premio Horizontes Latinos: "Familia sumergida", de María Ache. Mención especial "El motoarrebatador" de Agustín Toscano

Premio de la Juventud: "Viaje al cuarto de una madre", de Celia Rico

Premio Cine en Construcción: "Los tiburones", de Lucía Garibaldi

Premio Zabaltegi Tabakalera: "Song for the jungle", de Jean Gabriel Périot. Mención especial "Los que desean" de Elena López Riera

Premio "Otra mirada", de TVE: "The Third Wife", de Ash Mayfair

Premio Irízar del Cine Vasco: "Oreina", de Koldo Almandoz

Premio del Público a la Mejor Película Europea: "Girl", de Lucas Dhont

Premio FIPRESCI: "High Life", de Claire Denis

Premio Feroz Zinemaldia: "Quien te cantará", de Carlos Vermut

Premio Cooperación Española: "Los silencios", de Beatriz Seigner

Premio Sebastiane: "Girl", dirigida por Lucas Dhont.