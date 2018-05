Panahi lanza en Cannes un mensaje por la libertad y la igualdad de las mujeres

El realizador iraní Jafar Panahi tiene requisado el pasaporte y no ha podido viajar a Cannes para presentar su filme "3 visages", pero su presencia no ha sido necesaria para lanzar su mensaje a favor de la libertad y de la igualdad para las mujeres.

Las protagonistas del filme, Behnaz Jafari y Marzieh Rezaei, la montadora, Mastaneh Mahojer, y el director de fotografía, Amin Jafari, defendieron en Cannes con pasión y con la mejor de las sonrisas el trabajo de Panahi, que compite por la Palma de Oro del festival y cuya silla permaneció vacía durante la rueda de prensa.

El equipo reconoció que han recibido muchas muestras de solidaridad, sobre todo tras el estreno oficial de la película, anoche. Incluso la actriz iraní Golshifteh Farahani -protagonista de la segunda película en competición de hoy, "Les filles du soleil"- ha mostrado su apoyo a Panahi desde Cannes.

Sin embargo, Mahojer reconoció que la prohibición de salir del país y de rodar que pesa sobre Panahi hasta 2030 no puede eliminarse fácilmente. "Pero nosotros no tenemos prohibido viajar al extranjero y el filme tampoco, porque tiene identidad propia", resaltó.

Y su presencia en Cannes es suficiente para Panahi, porque a él lo que verdaderamente le importa es mostrar la película, que sea vista en el festival y en el mundo, resaltó la montadora, una de las colaboradoras habituales del director.

Ayer por la noche, tras la proyección oficial, hablaron con el realizador y le encontraron contento y lleno de energía porque el filme se pudo proyectar. "Estar él o no, no le importaba tanto", afirmó Amin Jafari, que también precisó que ahora su objetivo es que "3 visages" se estrene en Irán.

Un filme que ha sido muy bien recibido en Cannes, con críticas unánimes que coinciden en destacar la sutileza con la que el director trata un tema complicado, el de las dificultades que tienen en Irán las mujeres para acceder a la educación, así como el buen trabajo de Behnaz Jafari, que se interpreta a sí misma.

Con un comienzo que descoloca -la grabación de una joven con su móvil de su propio suicidio- la película transcurre sin embargo de forma más relajada de lo que cabría esperar y se convierte también en un retrato del Irán rural y de cómo las costumbres están estancandas desde hace siglos.

"3 visages" es el cuarto largometraje que Panahi realiza desafiando la condena que le impusieron en 2010 por "conspiración y propaganda contra el Gobierno iraní" y con uno de ellos, "Taxi", logró el Oso de Oro de Berlín en 2015.

Le impusieron seis años de cárcel, una condena que está en suspenso, y 20 años de inhabilitación profesional, que incluye la prohibición de rodar películas y escribir guiones, medida que sí está en vigor.

Pese a ello, Panahi puede trabajar en condiciones más o menos normales, aunque las restricciones que pesan sobre él "provocan problemas inesperados", pero el realizador siempre encuentra soluciones a cualquier obstáculo, señaló Mahojer.

Incluso prepara dos guiones que avanzan paralelamente, uno el del filme y otro un poco diferente, para evitar los problemas, explicó Amin Jafari con humor.

Un humor presente en la rueda de prensa y en la película, pese a los asuntos que trata, y que es un ejemplo del surrealismo que convive con el realismo extremo en Irán.

Una vaca que bloquea un camino o una mujer que yace en su tumba, que ella misma ha cavado, para comprobar si estará cómoda, son algunas de esas escenas de humor que contrastan con la dureza de la vida de las mujeres en Irán.

Un asunto muy presente en todas las películas de Panahi, como resaltó Mahojer, que consideró que el director iraní ha sido un avanzado en la cuestión "de darle el poder a las mujeres porque casi todos sus filmes están centrados sobre la cuestión femenina".

"Mucho antes de que comenzara ese movimiento de 'Me Too' del que todos hablan, él ya provocaba olas en esa dirección y continúa haciéndolo. No solo influye en la cuestión de las mujeres en Irán, también en la del mundo", dijo antes de agregar: "aquí estamos como mujeres que contamos y ese es el mensaje que él quiere dar a Cannes y al mundo".

Por Alicia García de Francisco