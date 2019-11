"Mi Papi tiene una Moto", el recuerdo guardado de una niña hispana en EE.UU.

El sentimiento de una niña abrazada a la cintura de su padre mientras recorren en motocicleta las calles de su vecindario en California (EEUU) ha servido de base al libro "Mi Papi tiene una Moto", que su autora, Isabel Quintero, presentó este sábado en Tucson, Arizona.

Quintero, escritora méxico-estadounidense de poesía y textos de ficción para jóvenes y adultos, confiesa que este volumen ilustrado, editado este año por Kokila, una división del conglomerado Pengüin Random House, es una carta de amor a su padre, un inmigrante mexicano, y a su comunidad latina.

"Este libro está basado en los recuerdos que tengo de mi padre, de cuando era niña, de cómo después de llegar al trabajo me subía a la moto y paseábamos por las calles", dijo Quintero a Efe durante una presentación del libro en la Galería Mitotera, en Tucson.

La historia relata las vivencias de Daisy Ramona, una niña que, abrazada a la cintura de su padre, recorre las calles de su vecindario en la motocicleta, en la localidad de Corona, California.

Juntos pasan por una tortillería, una tienda de raspados, la casa de sus abuelos y el edificio en construcción donde trabaja todos los días su padre.

La historia, que se remonta a la década de 1980, busca mostrar también cómo ha cambiado esta comunidad donde antes una de las primordiales actividades era la agricultura.

Quintero indicó que este relato es un reconocimiento al hombre trabajador, originario de Sinaloa (México), que sin importar qué tan cansado llegara de su trabajo diario, siempre tenía tiempo para ella y salir a pasear.

El libro busca preservar también las memorias de su autora, ya que Quintero asegura que muchos de los negocios que menciona en el libro han desaparecido o cambiado de nombre.

"Había panaderías, restaurantes, tiendas donde comprábamos raspados, que ya no existen, por eso en este libro quería honrar esos recuerdos para todos lo que crecimos en ese tiempo", aseguró Quintero.

La autora reveló lo emocionante que le resulta corroborar cómo los niños de origen hispano, al leer su libro, se identifican con la historia y con las ilustraciones, que corrieron a cargo de Zeke Peña, una dibujante de cómics e ilustradora que trabaja en El Paso, Texas, ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México.

"Hay personas que me dicen: 'esa se parece a la casa de mis papás' y me muestran la foto y sí es igual; otros me dicen: 'tu papi es como el mío, tu papi es como mi abuelito'", relató Quintero.

Su padre aún vive en California junto con su madre, pero ya no pasea en motocicleta, puntualiza la autora.

Quintero, quien ha trabajado como maestra de inglés en el Colegio del Valle de San Bernardino (California) y como bibliotecaria, ha visto de cerca la necesitad que existe de contar con más libros infantiles donde los niños hispanos se vean reflejados, vean sus comunidades, sus costumbres.

Desafortunadamente, muchas veces cuando se habla de los barrios latinos se habla de las cosas "negativas", como la presencia de pandillas; sin embargo, este libro resalta la belleza cultural y la relación de un padre y su hija.

"Tenemos muchas cosas que celebrar, el porqué de mantener nuestras raíces, nuestro idioma, todas esas cosas que nos distinguen", dijo la escritora.

En su opinión, esto es muy importante y especialmente en este momento cuando el país se encuentra dividido y la comunidad inmigrante es la diana de grupos extremistas que pretenden que los inmigrantes se "asimilen" a los Estados Unidos y "olviden" sus tradiciones y costumbres.

"Como dice mi mamá, hay que mantener lo bonito y desechar lo no tan bonito", bromeó Quintero, muy satisfecha de que su volumen de memorias haya sido publicado tanto en inglés como en español.

Como escritora, dijo sentir una responsabilidad y se considera privilegiada de poder mostrar al mundo, a través de historias infantiles, que la comunidad latina esta "aquí", que es hermosa y sin importar lo que otros piensen.

"Hay gente que me han dicho que han esperado toda una vida para poder ver un libro donde se ven reflejados", relató.

Pero esto es algo que considera injusto, ya que con tantos siglos de Historia de la comunidad méxico-estadounidense en este país, aun se están luchando por sobresalir y ser reconocidos.

La autora cuenta en su haber con otros títulos como "Gabi, a Girl in Pieces" (ficción para jóvenes) y "Ugly Cat & Pablo" (humor para todas las edades).

María León