El día que el Paseo de la Fama quiso ser Abbey Road

El Paseo de la Fama es una de las avenidas más famosas del planeta. Por sus aceras andan miles de turistas, acoge los Óscar y sus estrellas susurran la historia de Hollywood. Pero hoy esta calle imaginó que era otra en Londres y soñó que cuatro leyendas la cruzaban en fila por un paseo de cebra.

Cincuenta años después de que se publicara "Abbey Road", Los Ángeles rindió este jueves homenaje a The Beatles con un evento especial que cortó parte del Paseo de la Fama y en el que los numerosos fans californianos de la banda se inclinaron, una vez más, ante el legado eterno de los de Liverpool.

Una fotografía recreando el paseo de peatones más inolvidable de la cultura pop fue lo más buscado por los cientos de seguidores que se acercaron hoy a Vine Street, una de las calles que forma el Paseo de la Fama y donde se encuentran los emblemáticos estudios Capitol Records.

De hecho, las cuatro estrellas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr están ante la puerta de la torre cilíndrica de Capitol Records (también hay una de The Beatles como grupo, pero casi dos kilómetros de distancia de ahí).

En el tramo de Vine Street que va de estos estudios a Hollywood Boulevard se instalaron varios paneles imitando el cruce de Abbey Road, donde había unos amables asistentes para que todo fuera perfecto y la imagen resultara una réplica ideal.

La "beatlemanía" se notaba en todo: desde un autobús doble desde el que sonaban sin parar canciones como "Come Together" o "Something" hasta "cupcakes" (magdalenas) personalizadas con la portada del disco.

Y tan a pecho se tomó Los Ángeles lo de imitar Londres que hoy hasta llovió un poco en una ciudad que presume de sol todo el año.

Quienes se toman con absoluta seriedad todo lo que rodea a The Beatles son sus incombustibles fans, que, de adolescentes a ancianos, aparecieron hoy con camisetas, pósteres y cuadros de sus ídolos.

Amoeba Records, la tienda musical más icónica de Los Ángeles, instaló un puesto con la edición especial del 50 aniversario de "Abbey Road", que oficialmente se pone a la venta mañana.

El disco normal costaba 20 dólares, pero había asimismo una edición "súper deluxe" de 3 discos y blu-ray a 120 dólares solo para los amantes más apasionados (o los más adinerados) de The Beatles.

Quizá algunos de esos seguidores piensen que todo es poco por The Beatles, que no hay sacrificio demasiado grande ni distancias excesivamente largas si es por su grupo del alma, ni siquiera recorrer 180 kilómetros en coche solo por el aniversario de un álbum.

Eso fue lo que hizo hoy Marleen, que condujo desde Bakersfield a Los Ángeles para estar en este acto.

"Fueron los primeros. Con música pionera, sentaron el estándar para toda la música que vino después de ellos. Y su música resuena en generaciones y generaciones. Respeto eso. Y me encanta su originalidad", dijo a Efe.

La parte más institucional del día de "Abbey Road" en Los Ángeles incluyó la inauguración de una placa conmemorativa junto a un paso de peatones como tributo a este disco.

"Como niño de los años 60 y 70, conozco el impacto que tuvo su música no solo en Inglaterra, no solo en EE.UU., sino en el mundo entero", dijo hoy el concejal de Los Ángeles Mitch O'Farrell.

"Tuve un momento de gran depresión en el año 2000 y lo que me sacó de ahí fue The Beatles. No tenía televisión, no tenía radio: todo lo que hice fue escuchar durante cuatro meses a The Beatles. Me animaron y sacaron de la depresión: son realmente la banda sonora de mi vida", confesó el concejal, quien incluso se animó a cantar unos versos de "Octopus's Garden".

La gran estrella del evento fue el actor Patrick Stewart, tan aplaudido por los asistentes que casi parecía el quinto Beatle.

"Hoy hace cincuenta años, The Beatles publicaron 'Abbey Road', una monumental declaración de creatividad que continúa inspirando, deleitando, divirtiendo y entreteniendo a la gente en todo el mundo: aquí, ahí, en todos lados", dijo el británico.

"La importancia de The Beatles no se puede exagerar. Sus canciones son apreciadas en todo el mundo. Levantan el ánimo, conectan la humanidad, la empatía, el entendimiento (...). La música de The Beatles trasciende todas las barreras: vuela alto sobre las fronteras y los muros para unirnos y levantarnos", añadió en un elogio al que nadie se opuso hoy en el Abbey Road angelino.

David Villafranca