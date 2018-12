Passenger actuará en abril de 2019 en Madrid y Barcelona para presentar disco

Mike Rosenberg, conocido en el mundo de la música como Passenger, ofrecerá dos conciertos en Madrid y Barcelona, el 2 y el 3 de abril del próximo año, para presentar su décimo álbum de estudio, "Runaway".

Según ha informado hoy la promotora Doctor Music, el cantante y compositor británico actuará el 2 de abril en el Teatro Barceló de Madrid, y el día 3 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, este último como parte del Suite Festival.

Las entradas para los conciertos de Passenger se podrán adquirir desde el próximo viernes 7 de diciembre, con precios de 30 euros para Madrid, y de entre 20 y 85 euros para Barcelona.

Passenger ha desarrollado en su carrera dos facetas muy definidas, una de ellas representada por su número uno internacional, "Let Her Go" (2012) o su álbum "Young As The Morning, Old As The Sea" (2016), y un lado más introvertido como intérprete y compositor, que muestra en "Whispers II" (2015) y "The Boy Who Cried Wolf" (2017).

El nuevo álbum de Passenger está inspirado en los paisajes de América del Norte, lo que refleja en los temas que lo componen, con un sonido más americano.

En esta nueva gira, los fans del cantante de Brighton podrán escuchar los temas de su nuevo trabajo junto a las canciones que le han hecho popular internacionalmente.