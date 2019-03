Patricia Clarkson: lo mejor de ser actriz es que mejoras con la edad

La estadounidense Patricia Clarkson, que recibió este martes por su carrera cinematográfica y televisiva de más de 30 años el premio Precious Gem del Festival Internacional de Cine de Miami (MIFF), dijo a Efe que lo mejor de ser actriz es que se mejora con la edad.

Clarkson (Nueva Orleans, 1959) es la principal estrella de la 36 edición del MIFF, que arrancó el pasado viernes con 160 filmes de todo formato, origen y temática y concluirá el 11 de marzo.

La actriz, que acaba de ganar un Globo de Oro por su actuación en la serie de HBO "Sharp Objets", de Jean-Marc Vallée, recibió el premio Estrella Damm Precious Gem en una ceremonia en el histórico teatro Tower de la Pequeña Habana de Miami.

La gala terminó con la proyección de "The Party", filme de Sally Potter en el que comparte protagonismo con Kristin Scott Thomas.

En una entrevista con Efe la actriz estadounidense afirmó que "es extremadamente importante" que sigan habiendo plataformas feministas en Hollywood para proteger "los derechos de las mujeres" en la industria del cine.

"Por fin, la situación está cambiando y está evolucionado, por lo que eso es una muy buena noticia", comentó Clarkson durante una entrevista con Efe en el marco de un festival que arrancó precisamente con el documental "This Change Everything" sobre la falta de equidad en la industria cinematográfica.

Nominada al Oscar por su trabajo en "Pieces of April" (2003), de Peter Hedges, y ganadora de dos Emmy por "Six Feet Under", de Alan Ball, Patricia Clarkson ha forjado su carrera tanto en el cine de los grandes estudios como en el independiente.

Entre los directores para los que ha trabajado están los independientes Tom McCarthy, Todd Haynes e Isabel Coixet, pero también Martin Scorsese, Brian de Palma y Clint Eastwood la han dirigido.

La trilogía de películas de ciencia ficción y aventuras The Maze Runner, basadas en la saga homónima de novelas del estadounidense James Dashner, la tuvo en su elenco.

La actriz, que debutó en 1987 en el largometraje "Los intocables" de Brian de Palma, hizo referencia a movimientos como el "Me Too", que se popularizaron en todo el mundo a raíz de varias denuncias de acoso sexual formuladas por actrices.

A pesar de que su madre estuvo involucrada en la política, ella considera que no está preparada para ello ya que durante toda su vida se ha preparado para desarrollar su carrera como actriz.

"Creo que no hace falta que la política tenga que estar en tu sangre para dedicarse a ello, pero he trabajado para convertirme en actriz toda mi vida y voy a seguir haciendo eso", indicó.

Sin embargo, celebró que, en los últimos años, se ha visto un incremento de mujeres ocupando cargos públicos en Estados Unidos y está convencida de que "esa tendencia va a ir al alza".

"Es necesario que hayan tantas mujeres como sea posible en la administración estadounidense porque hemos visto, durante mucho tiempo, que con tantos hombres la cosa no funciona", remarcó.

Clarkson, conocida por sus papeles en "House of Cards" o "El corredor del laberinto", cumplirá 60 años a finales de diciembre.

La popular actriz secundaria lamentó que muchas mujeres de su generación se encuentran "con ciertas dificultades que tienen que ver con la edad".

Sobre eso, se mostró molesta porque "a partir de ciertos momentos de tu vida los directores dejan de llamar".

Pese a eso, ve el futuro con optimismo y aclara que "lo mejor de ser actriz es que vas mejorando a medida que te haces mayor".

"Eso se debería traducir en más trabajo, y creo que, finalmente, ahora, las mujeres estamos viendo cómo están cambiando las cosas", agregó.

La estadounidense dijo sentirse "muy honrada" por el homenaje que se llevó a cabo en la emblemática sala de cine Tower Theater de Miami.

No es la primera vez que Clarkson pisa Miami para presentar alguna de sus películas. En el 2007, estuvo en este mismo festival para estrenar la cinta "Married Life", del director Ira Sachs.

En su opinión, "los festivales de cine son cruciales para la industria" y puso de manifiesto "la necesidad" de seguir desarrollando este tipo de iniciativas que promuevan la industria audiovisual.

"(Los festivales) suelen poner las películas en el mapa y proporcionan una plataforma para que se muevan y se den a conocer en todo el mundo", explicó la actriz que ha trabajado en películas como "The Dead Pool" (1988), "The Green Mile" (1999) o "Dogville" (2003).

Por otro lado, la actriz fetiche de Isabel Coixet confirmó que volverá a estar bajo las órdenes de la guionista y directora española en "Light on Broken Glass". Ambas ya han compartido set de rodaje anteriormente en "Elegy" (2008), "Aprendiendo a conducir" (2014) y "La Librería" (2017).