Patti Smith actuará en el Teatro Real de Madrid el 23 de junio

Patti Smith ofrecerá un concierto en el Teatro Real de Madrid el próximo 23 de junio, dentro de la programación del Universal Music Festival, han anunciado hoy los organizadores.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo 21 de enero.

Figura clave de la música popular americana del último medio siglo, la cantante, compositora, escritora y activista, de 73 años, estará arropada por el grupo que la acompaña desde hace décadas, el trío formado por por Lenny Kaye, Tony Shanahan y Jay Dee Daugherty, a quienes se ha sumado recientemente su hijo Jackson.

Himnos como “Dancing Barefoot”, “Because the Night”, “People Have the Power”, “Pissing In a River” o “Free Money”, sonarán desde el imponente escenario operístico del Teatro Real en una velada que promete alto voltaje emocional y poético.

Precursora del punk neoyorquino de mediados de los setenta, Patti Smith contribuyó a difuminar los estereotipos de género en el rock and roll. Su música y su discurso han influido en artistas esenciales y variados, desde Madonna a Chrissie Hynde, y de Morrissey a Sonic Youth.

La sexta edición del Universal Music Festival tiene confirmados hasta ahora otros dos conciertos: Supertramp’s Roger Hodgson (28 de julio) y Carlos Rivera (27 de julio).