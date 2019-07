Paul Anka exhibe veteranía y elegancia con sus clásicos ante Peralada

El cantante y compositor canadiense Paul Anka ha subido esta noche al escenario del Festival Castillo de Peralada para exhibir veteranía y elegancia con sus clásicos temas que le hicieron llegar a lo más alto de las listas de éxitos durante los año sesenta.

Anka ha ofrecido ante el público de Peralada su último espectáculo 'Anka Sings Sinatra: His Songs, My Songs, My Way!', con el cual ha recordado el gran ídolo musical que fue durante los 50 y primera mitad de los 60.

Durante el concierto, Anka ha interpretado diversos temas instrumentales que ha acompañado de antiguas fotografías de Anka con Sinatra o con sus fans de sus décadas pletóricas.

Este ha sido un concierto muy especial y cercano donde el compositor ha pasado muchos ratos cantando y bailando en la platea, donde ha dado la mano y saludado al público, a la vez que ha invitado a bailar con él.

El canadiense ha actuado acompañado de una banda de músicos con la que ha rendido homenaje a Frank Sinatra cantando algunos de sus éxitos como 'Strangers In The Night', 'New York, New York', 'That's Live' o 'All of Me'.

También ha repasado otros temas exitosos que pasaron a la historia como 'Put Your Head On My Sholder', 'Puppy Love', Proud Mary' o 'Diana.

La trayectoria de Anka empezó en 1957, cuando un joven canadiense consiguió situar su canción 'Diana' en lo más alto de las listas de éxitos del mundo.

El autor también es reconocido por interpretar numerosos temas de cantantes triunfantes como 'My Way', de Frank Sinatra, 'She's A Lady' de Tom Jones o 'This Is It' de Michael Jackson.

El Festival Castillo de Peralada volverá a abrir sus puertas el próximo viernes con el espectáculo 'Historia de un soldado', protagonizado por la Fura dels Baus.