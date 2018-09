Paul Costelloe presenta su colección más personal en Londres

El diseñador irlandés Paul Costelloe presentó hoy en la Semana de la Moda de Londres su colección más personal, una "expresión auto complaciente" de quién es, según afirmó este lunes antes de su desfile en la capital británica.

"La mayor parte de mi vida he estado mirando el lado comercial. Ahora estoy haciendo lo que me gusta, la ropa que me divierte", manifestó hoy el creador, tal y como recoge el diario "The Irish Times".

Costelloe ha tratado de hacer una colección "joven" que destaca por prendas "demasiado cortas o demasiado largas" que solo se hacen por encargo y cuyo precio oscila entre los 800 y los 2.000 euros (de 920 a 2.300 dólares).

El creador propuso para la próxima temporada primavera/verano 2019 prendas que ceden protagonismo a las femeninas curvas de la mujer y donde los hombros cobran un papel destacado en la composición de los vestidos.

Los modelos de noche de las 52 propuestas que dieron forma al desfile de hoy destacaron por su forma sirena y pronunciados escotes en tejidos lisos o con estampados geométricos.

Con 73 años, Costelloe se ha coronado como uno de los diseñadores más consagrados de la industria de la moda británica e irlandesa, cuyas colecciones se caracterizan por el uso de lujosas telas hechas a mano combinadas con un diseño donde imperan la innovación y la creatividad.

Además, el veterano modisto ha aprovechado esta 68 edición de la London Fashion Week (LFW) para proclamarse como herramienta para "demostrar que la feminidad no es una debilidad, sino que debe ser disfrutada, apreciada y, lo más importante, respetada".

La Semana de la Moda de Londres celebra hoy su penúltima jornada desde su inauguración el pasado viernes en su primera edición libre de pieles de animales.