Paul McCartney seduce al público del Austin City Limits con su dulce melodía

El bajista de The Beatles, Paul McCartney, ofreció hoy un enérgico concierto en el inicio del segundo fin de semana del festival Austin City Limits (ACL) en Texas (EE.UU.), donde interpretó las melodías de su último disco y algunos de los temas inolvidables de la mítica banda británica.

El compositor, de 76 años, cantó, tocó y disfrutó durante casi dos horas sobre el escenario, con una complicidad perfecta con el público texano que no paraba de bailar al ritmo de su música, en especial cuando sonaban himnos como "Let it be" o "Hey Jude".

"Buenas noches Austin, nos vemos otra vez. Había reservado otra noche más para vosotros y aquí estoy, así que disfrutemos juntos de la música", dijo un sonriente McCartney al finalizar su tercer tema de la noche.

Tras esas palabras, el bajista se quitó la chaqueta negra con la que había salido -ante el jaleo y las bromas del público- y cambió de guitarra, gesto que repetiría varias veces a lo largo de la velada, por una caracterizada con los diseños de la portada de "Yellow Submarine".

Precisamente, uno de los momentos más especiales tuvo lugar con los primeros acordes de "Love me do", instante en el que se acordó de sus excompañeros de banda y el dinamismo del pop de los años 60 que hizo famosos a The Beatles invadió la noche de Austin ante el delirio local.

McCartney aprovechó además para tocar casi todas las canciones de su último disco "Egypt Station", estrenado hace tan solo un mes en un "concierto secreto" en Nueva York, con títulos como "Come on to me" o "I don't know", que conservan la frescura melódica del británico.

El compositor de Liverpool fue la principal figura de la jornada en el ACL, que se celebra en la capital de Texas del 5 al 7 y del 12 al 14 de octubre, y que este viernes también tuvo sobre los escenarios a ODESZA, The National, Hozier, Lily Allen o el artista de música urbana Khalid.

La banda de rock independiente The National, que actuó en el turno anterior al "beatle", no defraudó a sus seguidores que esperaban su característico ritmo pausado y profundo, en el que fluyen las letras del vocal Matt Berninger y los hermanos Aaron y Bryce Dessner y Scott y Bryan Devendorf.

El contrapunto a la tranquilidad de McCartney y The National llegó con el dúo estadounidense ODESZA, compuesto por Harrison Mills y Clayton Knight, que, fieles a su estilo arrollador, brindaron a la audiencia una propuesta de alto voltaje cargada de electricidad instrumental.

Junto a la mezcla de electrónica y percusión, el conjunto presentó un espectáculo de luces e imágenes que convirtió el parque Zilker de Austin en una auténtica sala de fiesta al aire libre, donde miles de personas bailaron hasta que los fuegos artificiales apagaron la última nota.

Austin City Limits toma su denominación del programa musical más longevo de la televisión nacional, que nació en 1974 y que, tras emitir conciertos de varios mitos de la industria, se convirtió en festival en 2002.

Desde entonces, su expansión internacional le otorgó un papel destacado en la escena musical norteamericana y obligó en 2013 a los responsables a extender sus fechas a dos fines de semana ante la avalancha de público.

En la edición del 2017, según estimaciones de la organización, se dieron cita unos 450.000 asistentes en total, unas 75.000 personas por día, con un impacto económico para la ciudad de Austin de 255 millones de dólares.

