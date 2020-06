Paula Cendejas canta con C. Tangana el neo-bolero "Como habla una mujer"

Los vídeos de YouTube e Instagram con 'covers' de canciones fueron “el punto de arranque” de Paula Cendejas en la música, la cual se ha convertido para la cantante -ahora con el lanzamiento de su colaboración con C. Tangana “Como habla una mujer”-, en un medio para transformarse a nivel personal y “ser feliz”.

Cendejas (Madrid, 1995) comenzó sus primeros pasos como cantante en 2014. Sus inicios se dieron en ese mismo año cuando comenzó a cantar “covers” (versiones) en redes sociales, alcanzando casi el medio millón de seguidores, y, artistas como J Balvin, Luis Fonsi o Maluma apoyaron sus versiones.

“Desde que era pequeña siempre he sabido que me quería dedicar a la música”, admite. “Por eso fui luchando poco a poco para conseguir aquello que quería. Comencé con mis vídeos en Instagram y YouTube a la vez que trabajaba y estudiaba, y veía que mis seguidores iban creciendo cada día, y eso para mí fue un empujón para seguir apostando por aquello que quería”, declara la cantante en una entrevista con Efe.

“Thinking out loud” de Ed Sheeran fue su arranque. Aún sin mostrar su cara ante la cámara, su voz y su particular estilo consiguieron atrapar a su audiencia. El fenómeno no paró de crecer hasta convertirla en una celebridad de la música en internet y llevar sus canciones a los estudios.

Según la artista, una tarde de grabación en el estudio conoció al productor Alizz, quien quedó “prendido” de su voz y ambos decidieron hacer música juntos: “Ha sido un camino largo para llegar hasta donde estoy, pero al final el resultado merece la pena. Es una suerte el poder trabajar con Alizz, que es el productor de grandes artistas como Rosalía. Que me diera una oportunidad es increíble”.

El año pasado, la madrileña decidió impulsar su carrera comenzando a escribir sus propias canciones. El resultado seis sencillos: “Sal de mi cabeza”, una canción en forma de grito emocional fue su carta de presentación; tras ella llegaron “Ya te avisé”, “Tu cama” junto a Jesse Baez, “Diez Minutos” y “Gotitas al viento” con Feid.

Ahora, Cendejas lanza en colaboración con C. Tangana “Como habla una mujer” (Warner Music), a la que califica como “la más importante y favorita” de su carrera: “Para mí es muy especial este sencillo porque realmente es la que más siento mía. Estuve trabajando en ella un año y ha quedado genial. Creo que la gente se va a sentir muy identificada con la letra”, explica.

La canción, un neo-bolero con raíces R&B y urbanas, bebe del bolero clásico “No te vayas” del grupo mexicano Los Tres Caballeros: “Después de compartir muchas referencias musicales y grupos que nos inspiraban, cuando escuchamos el bolero de Los Tres Caballeros, supimos que teníamos que incluirlo en nuestra canción sí o sí” afirma.

Cendejas, que tiene en mente sacar disco o EP a finales de año o “como muy tarde” principios del que viene -en el que “por supuesto” irá incluido esta colaboración- estaba presente en muchos de los carteles de los festivales grandes que se iban a celebrar este verano y que se han tenido que cancelar por la situación.

“Me da mucha pena, pero ahora mismo es lo que hay. Se está barajando la posibilidad de hacer un concierto más pequeño, más íntimo, pero es una idea que todavía está en el aire. Hay que saber adaptarse y tener paciencia”, manifiesta.