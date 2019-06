La "chica dorada" Paulina Rubio regresa a los escenarios de Estados Unidos

La cantante mexicana Paulina Rubio regresará el próximo septiembre a los escenarios de Estados Unidos con la gira #DeseoTour2019", que tiene previstas paradas en diez ciudades, informó Universal Music Group.

La "chica dorada" presentará en esta gira, que arrancará el 12 de septiembre en San José, California, las canciones de su más reciente álbum de estudio, "Deseo", que incluye los éxitos "Desire (Me tienes loquita)", "Suave y sutil" y "Ya no me engañas".

La preventa de entradas comenzó el 17 de junio, en coincidencia con el cumpleaños número 48 de la cantante, y la venta general empieza el viernes 21 de junio.

Después de San José, Paulina Rubio se presentará el 13 de septiembre en Alpine, California; el 14 en Phoenix, Arizona; y el 16 en Los Ángeles.

El siguiente estado será Texas, con paradas en Houston el 19 de septiembre; McAllen, el 21 de septiembre; y San Antonio, el 22 de septiembre; para después poner rumbo al norte, donde tiene previstas actuaciones en Chicago, el 25 de septiembre; en Brooklyn, Nueva York, el 27 de septiembre, y finalmente en Washington DC, el 29 de septiembre.

La cantante pop, actriz, modelo y empresaria mexicana lleva más de tres décadas de carrera profesional.

Componente original del grupo Timbiriche, inició su carrera en solitario en 1992 con un álbum cuyo título, "La chica dorada", se convirtió en su sobrenombre profesional y le abrió las puertas del mercado discográfico estadounidense.

Rubio fue la artista latina más vendedora durante los primeros años del presente siglo gracias al impacto de canciones como "Y yo sigo aquí", "Yo no soy esa mujer" o "The One You Love".

Otros de sus éxitos en español son "Te quise tanto", "Algo tienes", "Dame otro tequila", "Ni una sola palabra", "Causa y efecto" y "Ni rosas ni juguetes" y "Me gustas tanto", mientras en inglés destacan "Heat of the Night" y "All Around the World".