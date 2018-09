Pavlovsky: "Ni estoy en una residencia, ni estoy muerto, eso es un bulo"

El artista argentino Ángel Pavlovsky, leyenda del 'music hall' barcelonés, está a punto de volver a subir a los escenarios, después de cinco años sin saberse de él, dispuesto, además, a desmentir que esté muerto. "Ni estoy en una residencia, ni estoy muerto, eso es un bulo", precisa.

En un encuentro con periodistas, Pavlovsky deja claro que se trata de un embuste "que ha partido de gente que no me conoce".

Sin embargo, sí quiere dar pistas de lo que ha pasado en su vida en el último lustro: "Me detectaron un cáncer, me operaron y fue todo muy bien, pero, claro, no era el momento de emprender ningún tipo de planes, muy poca gente lo sabía, y no quería preocupar a los amigos".

Pasado este momento, el cantante vuelve a los escenarios la próxima semana, en cinco únicas funciones, entre el 5 y el 9 de septiembre, en el teatro la Gleva de Barcelona, gracias a Albert de la Torre y Bárbara Granados, que han rodado, asimismo, un documental sobre la vida del artista, "¿Qué fue de Pavlovsky?".

El intérprete deja claro que está retirado, pero ha decidido participar en este proyecto -el documental llegará a las pantallas en 2019- por la "vil mentira" que corría sobre su vida.

Asimismo, el consejo de un periodista amigo tuvo incidencia en su parecer: "Me dijo que no dejara pasar la oportunidad, porque gente mucho más famosa que yo pagaría de buen gusto para que hiciesen un documental sobre ellos en vida", señala.

Sobre el espectáculo, Albert de la Torre, director del documental, indica que la primera propuesta para "¿Qué fue de Pavlovsky?" fue ensayar una suerte de "estreno ficticio" de una obra de teatro, para incluirla en la filmación, a lo que el protagonista se mostraba reacio, pero, al final, acabó convencido e incluso quiso ir más allá.

"Ya que estamos prácticamente trabajando como si fuera un espectáculo de verdad, ¿por qué no lo estrenamos?", se preguntó.

El director del documental hace hincapié en que la intención del documental es repasar la vida del artista, desde el principio, cuando era un perfecto desconocido, su vida en Argentina o su llegada a Barcelona.

De la Torre dice que se incluirá "mucha documentación de archivos históricos de Argentina y España", y no esconde que busca retomar a Pavlovsky como icono porque es un personaje que "conecta profundamente con muchas sensibilidades sociales".

Por otra parte, Pavlovsky afirma que no se va a ver nada nuevo ni ninguna faceta desconocida de su vida en el largometraje: "no me vuelvo rapero ni nada de eso y, por cuestiones de guión, recuperaré a "la" Pavlovsky de los viejos tiempos, aunque no tengo muchas ganas de volver a subirme a unos tacones a mi edad".

El artista, nacido en 1941, incide en lo dolido que se siente al haber sido "asesinado" por algunos, como una radio, que lo dio por muerto y "jamás rectificaron ni se disculparon", pero asegura que ahora está perfectamente: "Mi médico de la Seguridad Social se jubiló el año pasado, ¡y todavía no he ido a elegir otro!".

"Pero no he vuelto, ¿eh?", insiste Pavlovsky. "Ya saben lo que les ha costado convencerme para este proyecto, pero esto es una cuestión de amistad, aunque quién sabe, todavía me quedan sueños por cumplir".

Confiesa, por otra parte, que durante estos cinco años le han ofrecido algunos trabajos que ha rechazado porque, remarca, ya está jubilado: "He dicho que no a dos participaciones en el Grec y a muchas entrevistas, ¡no voy a ir a ninguna parte si no tengo nada que contar!", ha remachado.

"Bueno, si Mario Gas o algún director que me gusta me ofrece un papelito, estaré encantado de participar, pero no lo hago por el aplauso, no soy de esos a los que no se les puede bajar del escenario", expone, y precisa que "tenía muchas ganas de ser un ciudadano corriente".

Myriam Domínguez Seda