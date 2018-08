Payaso en tiempos de guerra español llega a Uruguay en gira internacional

Reflexionar sobre la figura ancestral histórica, política y terapéutica del circo en zonas de conflicto es el objetivo principal del actor, formador teatral y director de clown español Iván Prado, que se encuentra en Montevideo para mostrar al público uruguayo su propuesta social y solidaria.

Así lo explicó a Efe el fundador de la agrupación circense "pallasos en rebeldía", quien contó su "periplo", durante quince años, por zonas de conflicto en lugares en los que la humanidad "se juega su futuro".

"Los mimbres de nuestro trabajo tienen que ver, por un lado, con ese papel ancestral y catártico del payaso como una especie de chamán de la risa o casco azul de la humanidad y el circo como propuesta de un nuevo mundo en el que se mezclan culturas, idiomas, colores y, sobre todo, donde la esperanza se demuestra viable a través de lo imposible", expresó sobre el trabajo de su institución.

En ese sentido, señaló que, con la agrupación, visita los lugares "donde más se sufre o más se lucha por transformar este mundo".

Además, buscan "acabar con el discurso del sistema global del terror" en esos sitios y transmitir valores humanos, artísticos a través del payaso, acrobacias, música, magia y malabares.

Entre las principales zonas de conflicto que Prado ha visitado junto a su "pallasos en rebeldía" se encuentran Palestina, Siria y el Sahara Occidental, entre otros.

"Nos reciben con una generosidad y un hambre de amor y arte que, para mí, es la gente que no sabe si mañana va a estar viva o no o aquella que pone su piel al servicio de una esperanza para toda la humanidad y que es la más generosa y el público más culto que yo me he encontrado", valoró.

Para Prado, con la risa se puede "alcanzar una mayor perspectiva sobre las cosas", ya que, a su juicio, el "primer dictador" que se impone al ser humano es el interno, que es "absolutamente contrario" a la vida.

"La risa es el mejor antídoto contra el miedo y la mejor medicina para la esperanza. Desde la perspectiva que se alcance con la risa los problemas se vuelven salvables, el día de mañana puede ser mejor y es la fuerza que nosotros tratamos de inocular en esos lugares en donde la gente vive bajo el peligro de muerte", aseveró.

Durante su estadía en Montevideo, además de la charla "El clown en tiempo de guerra" que presentó este viernes, Prado imparte hoy el taller "Payaseando la existencia, un camino de crecimiento personal desde el ridículo", que es un acercamiento al payaso desde la esencia del ser humano.

Durante el desarrollo del mismo se buscará, abrazar el derecho al ridículo, a la equivocación, al fracaso, a descubrir la luz que hay dentro de las partes "más oscuras" de los asistentes y cómo eso se puede transformar en la risa del público.