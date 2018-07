Pearl Jam cierra una edición récord para el NOS Alive de Lisboa

El festival NOS Alive, el más importante de cuantos se celebran en Portugal, cerró esta madrugada con la actuación de Pearl Jam, que puso el broche de oro a una edición récord de 165.000 asistentes.

El duodécimo NOS Alive, que arrancó el jueves, congregó a más de 50.000 personas por día y agotó las entradas disponibles para su cierre este sábado, expuso hoy ante la prensa el director del NOS Alive, Álvaro Covões.

El público, entre el que hay una marcada presencia española, australiana y neocelandesa, ha disfrutado durante tres días de 123 espectáculos que aglutinaron diferentes estilos musicales e incluso monólogos de comedia lusa, aunque los protagonistas han sido las grandes bandas internacionales.

"Sobre los llamados 'conciertos de 5 estrellas', aunque es algo difícil de medir, diría que hemos tenido 25 o 30", apuntó Covões al realizar el balance final del evento.

En ese grupo figuran por ejemplo Franz Ferdinand, Pearl Jam y MGMT, bandas que desataron la locura este sábado en el recinto del NOS, situado en paseo marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa.

Antes de ellos pasaron por el escenario principal Artic Monkeys, cabeza de cartel del primer día, y también Snow Patrol, Queens of Stone Age, The National o Alice in Chains.

Se trata de grupos que habían actuado apenas algunas horas antes en el español Mad Cool, por lo que el NOS se convierte no solo en la oportunidad de que los portugueses los escuchen en su país, sino también de que muchos fans españoles les vean hasta en dos ocasiones alentados por la proximidad entre ambos países, según Covões.

Junto a los nombres internacionales, el festival de Algés ha desplegado otros escenarios que aportaron sabor luso, como el dedicado en el exclusiva al fado, donde actuaron en ambiente intimista António Zambujo y la joven promesa Teresinha Landeiro.

Asimismo, los asistentes también disfrutaron de oferta de espacios centrados en música electrónica y bandas emergentes portuguesas.

Considerado ya un referente de los festivales europeos, el NOS Alive recibió en ediciones anteriores a artistas y grupos como Metallica, The Cure, Coldplay, Bob Dylan o los españoles Vetusta Morla.