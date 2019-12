Pedro Almodóvar: "Con esta película he notado más el cariño de la gente"

Pedro Almodóvar ha logrado 16 nominaciones a los Premios Goya, el número más alto desde que el manchego presenta sus películas, y de todas ellas, ha dicho, ha sido "Dolor y gloria" con la que más cariño ha notado: "La gente no se ha cortado de mostrarme cariño directo en esta supuesta biografía doliente".

"Hay una diferencia con respecto a las otras, y es que la gente me cogía del brazo, '¿estas bien, Pedro?', no se cortaban en mostrarme cariño directo. Creo que la gente me quiere mas después de esta película", ha señalado, visiblemente contento por la decisión de los académicos.

Los dos Almodóvar, Pedro y su hermano Agustín, se han desplazado hoy hasta la sede de la Academia de Cine donde se leyeron los nombres de los finalistas que competirán por los Goya, que este año se entregan en Málaga el 25 de enero de 2020.

Aún con casi todos sus actores nominados y "Dolor y gloria" optando a los mejores y más prestigiosos premios, Almodóvar asegura que no se quiere poner "triunfalista".

"Hacemos lo que podemos", ha dicho, tras confesar que llega de Londres donde los BAFTA le han hecho protagonista de los eventos previos; "no quiero hacer futurología -ha añadido- pero estamos en todas las quinielas y hemos tenido una acogida más que cálida, aunque hasta el final no se puede decir".

A esto, Agustín Almodovar ha añadido que tanto Antonio Banderas, nominado a Mejor Actor Protagonista, como el propio Pedro, y los productores están invirtiendo "mucho tiempo, dinero y esfuerzo: necesitamos también el apoyo de los distribuidores internacionales".

Pedro Almodóvar ha confesado que "esperaba mucho" la nominación de su montadora Teresa Font, al igual que el de Julieta Serrano como actriz secundaria, por interpretar a su madre anciana en la ficción, porque ella le ha dado "una enorme grandeza a la cinta".

"Me siento muy contento porque las nominaciones cubren todas las categorías y a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado", y que han sido en total, 16.

Mejor película, dirección, actor y actriz protagonista (Penélope Cruz), guion original, la música de Alberto Iglesias, los actores de reparto Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia, además de Julieta Serrano, dirección de producción, dirección de fotografía, dirección artística, montaje, vestuario y peluquería, y mejor sonido.

El director ha confesado que ha visto algunas de sus cintas competidoras, entre ellas, la que le gana en nominaciones "Mientras dure la guerra", con 17; "La trinchera infinita", "El hoyo" y "Madre", pero le faltan algunas.

Una "magnifica cosecha" de películas, pese a lo cual Almodóvar cree que es "un milagro que exista el cine español" y cintas como las que hoy han sido nominadas "justifican" cada temporada.

"Espero que el cine vuelva a formar parte de la agenda de los políticos, seguimos con los presupuestos de (el exministro de Hacienda Cristóbal) Montoro, no he oído -desde luego- la palabra cine en ninguna de las dos últimas campañas, pero tampoco la palabra 'cultura': Espero, ruego que le den la importancia que merece".

Ha destacado que "estamos en una era nueva en la que el cine se está haciendo y comercializando de manera muy diferente, nada que ver con las subvenciones".

También ha dicho que le gustaría que desapareciera la idea de "los taxistas -ha generalizado- de que nos lo llevamos crudo", y ha resaltado que los actores no pueden vivir de su trabajo y es raro el que consigue más de 3.000 euros al año.

"Y aunque la gente saca leche de una alcuza (como dicen en mi tierra), eso no se puede mantener, hay directores que invierten con el dinero de sus amigos, yo lo hice al principio, pero esto no puede ser una generalidad".