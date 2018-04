Pedro Guerra pide que la bajada del IVA no se limite a los conciertos

El cantautor Pedro Guerra, que ha arrancado en Córdoba una pequeña gira para celebrar la reedición del disco que grabó con el poeta Ángel González en 2003 ha agradecido que el IVA haya bajado en los conciertos, aunque cree que debería bajar "en todos los terrenos", porque "así es muy difícil trabajar".

En una entrevista con Efe, el compositor canario (Güímar, Tenerife, 1966), ha afirmado que la bajada del IVA permite "que las cuentas cuadren mejor", aunque ha lamentado que la bajada de este impuesto, que entró en vigor en julio de 2017, "sea solamente para los conciertos".

No obstante, señala que, sin perder de vista que hay gente que lo está pasando muy mal y que sigue habiendo "recortes o desahucios", "sí es cierto que en el lado de la música, pareciera que hay un pequeño resurgir".

"Yo la verdad que en estos últimos meses terminé el trabajo anterior y he empezado con el nuevo y no he estado en el día a día. Pero claro que se debe estar notando", dice Guerra, que ha estado trabajando en las reediciones consecutivas de "La Palabra en el Aire", el que grabó con Ángel González, y de su primer disco, "Golosinas", que verán ambos la luz en formato digital.

Entre uno y otro, ha montado la gira que ha arrancado en Córdoba tras un concierto previo en el Festival de Poesía de Bilbao, en la que, armado solo con una guitarra, recupera los versos del poeta asturiano cuando se cumple una década de su fallecimiento, y que solo contará con una docena de fechas en salas pequeñas.

Según relata, ha estado mucho tiempo peleando para conseguir la reedición de esta obra, que editó El Europeo en formato libro-disco, y que pronto va a estar disponible en todas las plataformas digitales.

Entre esta reedición y la de "Golosinas", Guerra se ha echado a la carretera como "proyecto puente", y como "homenaje a Ángel González".

Sobre esta labor de recuperar su legado, Guerra confiesa que no se cierra a nada, ni a dejar de trabajar en nada, incluido el formato digital, que cree idóneo para aquellas obras que salieron en CD hace algunas décadas.

"Sí es verdad que sigo encontrando placer en eso de coger un CD, meterlo en el reproductor, en el coche, y escucharlo, aunque no me quedo colgado ni de las cosas antiguas, ni me cierro a las nuevas", manifiesta el cantautor, que dice lo mismo de las redes sociales, que considera "una manera de llegar a la gente", pese a que tienen "sus pros y sus contras"

Entre los contras, resalta "los linchamientos de Twitter", algo que le parece "espantoso", del mismo modo que le parece "una barbaridad" que se esté condenando a gente por "dar su opinión" en redes sociales o cantando.

"Creo que estamos asistiendo a un recorte de la libertad de expresión tremendo en todos los ámbitos. Que uno manifieste su opinión no es censurable, aunque a alguien le pudiera parecer que esa opinión es una barbaridad. Pero es una opinión, no es un acto de terrorismo, no es un acto de agresión", lamenta Guerra.

Y es que, a su juicio, "siempre va a haber alguien que se va a sentir ofendido, o alguien que, amparado en el anonimato, te va a insultar".

"Lo que ocurrió en 2008 nos pilló tan de sorpresa que hemos vivido durante unos años en una sociedad deprimida. Y ahora se ve un poco más de movimiento. Pero la cosa sigue estando igualmente mal", reflexiona Pedro Guerra, que, acto seguido, reconoce que "se respira un poquito mejor".